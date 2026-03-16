Javier Milei pidió ver a Argentina "como un modelo de negocios" y volvió a prometer que la inflación de agosto "será 0%" El Presidente brindó una larga disertación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde pasó de una extensa presentación técnica sobre economía a los ya habituales insultos a la oposición, a quienes trató de "horda de vagos". "Vamos a trabajar para hacer a Argentina el país más libre del mundo", reiteró. Por + Seguir en







Javier Milei, durante su extenso discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Javier Milei brindó una extensa disertación en la apertura de la actividad de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde habló durante más de una hora y pasó de una pesada clase de economía a algunas definiciones de índole política. Entre ellas, pidió “mirar a Argentina como un modelo de negocios”, volvió a prometer que “la inflación de agosto va a comenzar con 0” y se despachó con sus ya habituales insultos a la oposición, a quienes trató de “horda de vagos”.

Similar a lo que fuera su presentación en la Argentina Week, el desdibujado evento en Nueva York debido a la polémica en torno al viaje de la esposa de Manuel Adorni junto a la comitiva oficial, el Presidente comenzó reiterando el concepto de “la moral como política de Estado” y profundizó sobre la discusión “del utilitarismo político y la eficiencia económica”.

“Mi planteo a los ministros es que tenemos que trabajar para hacer a la Argentina el país más libre del mundo. Hay que mirar la Argentina como si fuera un modelo de negocios: habrá inversión; si hay inversión, hay crecimiento, menos pobres y mejora la calidad de vida”, subrayó. Vamos a registrar tres años seguidos de crecimiento luego de muchísimo tiempo”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2033599215050322049&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba. pic.twitter.com/M69tOvca7c — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 16, 2026 En ese sentido, atacó a sus detractores, en principio por las críticas que recibió por sus viajes a las provincias en los denominados “Tour de la Gratitud” y aseguró que tiene que gobernar “contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanos”.

Luego, tras una larga clase teórica de economía, Milei repitió algunos de los números de su gestión e insistió con que sacó a más de 15 millones de argentinos de la pobreza. “Cuando sinceramos lo lo que pasaba, sí, saltó a 57% .Pero la bajamos a 30%. ¿Estoy diciendo que estamos bien? No”, lanzó. Y en esa misma línea, auguró nuevamente que la inflación de agosto va a comenzar con cero: “Seguimos convencidos de eso. Tarde o temprano vamos a derrotar a la inflación. No vamos a cambiar las formas de hacer las cosas. Tarde o temprano se va a acelerar el crecimiento; va a caer la inflación. Vamos a seguir este sendero para que la Argentina sea grande nuevamente”.

El mandatario también destacó que el país podría convertirse en una potencia energética si deja atrás “regulaciones cavernícolas”. “¿Por qué creen que están pensando y van a hacer inversiones en data centers? Porque requieren mucha energía y requieren que sea barata y haga frío, que es mejor que el sur nuestro. Entonces, digo, dejemos de pensar de modo precámbrico”, exigió.