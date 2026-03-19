Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de marzo
En el segmento mayorista, la divisa norteamericana bajó tan solo 50 centavos, mientras que el minorista en el Banco Nación operó igual que ayer: $1.365 para la compra y $1.415, en una semana marcada por la estabilidad.
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo.
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El dólar oficial minorita cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar bajó 50 centavos y cerró a $1.394,5 mientras que el blue cayó $5 y operó a $1.430 con una caída de 0,35% respecto a su precio al inicio de la jornada.