Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de marzo

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo. Pexels

El dólar oficial minorita cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar bajó 50 centavos y cerró a $1.394,5 mientras que el blue cayó $5 y operó a $1.430 con una caída de 0,35% respecto a su precio al inicio de la jornada.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Por otra parte, en la plaza cambiaria se mantiene la expectativa por la eventual inyección de divisas de la mano de la puesta en marcha del flamante Régimen de Inocencia Fiscal. En palabras del presidente Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sector financiero y que eso genere rentabilidad".

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, en una semana con poco movimiento. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.