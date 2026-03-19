19 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de marzo

En el segmento mayorista, la divisa norteamericana bajó tan solo 50 centavos, mientras que el minorista en el Banco Nación operó igual que ayer: $1.365 para la compra y $1.415, en una semana marcada por la estabilidad.

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El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo.

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo.

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El dólar oficial minorita cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar bajó 50 centavos y cerró a $1.394,5 mientras que el blue cayó $5 y operó a $1.430 con una caída de 0,35% respecto a su precio al inicio de la jornada.

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Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, en una semana con poco movimiento.

El dólar oficial, en una semana con poco movimiento.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.394,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.478,64 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.421,08.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.406,5.

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