16 de marzo de 2026 Inicio
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Cuenta DNI te permite ahorrar en dólares a partir de marzo 2026: cómo funciona

El diseño del menú de inversiones permite que toda la operación se realice de forma simple y rápida desde un único espacio dentro de la billetera digital.

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Cuenta DNI te permite ahorrar en dólares a partir de marzo 2026: cómo funciona
  • Cuenta DNI sumó la posibilidad de constituir plazos fijos en dólares directamente desde la aplicación.
  • La función permite invertir en moneda extranjera sin ingresar al homebanking ni ir a una sucursal de Banco de la Provincia de Buenos Aires.
  • Los usuarios pueden elegir plazos de 30 a 540 días, con tasas entre 1,5% y 5,5% anual.
  • La operación se realiza desde el celular en pocos pasos y el capital con intereses se acredita automáticamente al finalizar el plazo

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, continúa sumando herramientas para adaptarse a las nuevas formas de administrar el dinero desde el celular. En esta oportunidad, la plataforma amplió su ecosistema financiero con una alternativa pensada para quienes utilizan el teléfono como su principal canal de gestión económica. La actualización busca simplificar la experiencia del usuario al integrar opciones de inversión dentro de la propia aplicación.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia lanzó una nueva serie de beneficios para marzo de 2026
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La principal novedad es la posibilidad de constituir plazos fijos directamente desde la app, sin necesidad de recurrir a otros canales bancarios. Con esta función, la billetera deja de ser solo una herramienta para pagos o transferencias y pasa a ofrecer también una vía sencilla para ahorrar e invertir. De esta manera, el servicio se consolida como una terminal financiera completa dentro del creciente ecosistema de finanzas digitales.

cuenta dni

Este avance también representa un cambio importante en la autonomía de los usuarios, ya que elimina varias barreras administrativas. Hasta hace poco, este tipo de operaciones exigía ingresar al homebanking o acudir a una sucursal; ahora, el proceso puede completarse en pocos pasos desde el menú de inversiones de la aplicación, optimizando el tiempo y facilitando el acceso a productos financieros tradicionales desde una interfaz moderna.

Así es el ahorro particular que tiene Cuenta DNI para los dólares en marzo 2026

En marzo de 2026, Cuenta DNI consolidó su transformación de billetera virtual a plataforma financiera integral al habilitar la posibilidad de constituir plazos fijos en dólares directamente desde la aplicación. Esta herramienta permite a los más de 10 millones de clientes del Banco Provincia invertir sus ahorros en moneda extranjera de forma completamente digital, sin necesidad de ingresar al homebanking tradicional ni de acudir a una sucursal. La función se encuentra dentro del menú “Invertir”, con un diseño intuitivo que facilita la operación en pocos pasos desde el celular.

La propuesta de ahorro se caracteriza por su flexibilidad y por ofrecer tasas de interés que varían entre 1,5% y 5,5% anual, según el plazo elegido. Los usuarios pueden seleccionar períodos de inversión que van desde 30 hasta 540 días, lo que permite adaptar la estrategia de ahorro a distintos objetivos financieros. Para utilizar esta opción es necesario contar con una caja de ahorro en dólares vinculada, que también puede abrirse sin costo desde la propia aplicación si el cliente aún no dispone de una.

Cuenta DNI
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Desde el punto de vista operativo, el sistema funciona en días hábiles dentro del horario de 06:00 a 21:00, priorizando seguridad y rapidez en cada transacción. Una vez finalizado el plazo elegido, el capital inicial y los intereses generados se acreditan automáticamente en la cuenta del usuario. Con esta incorporación, el banco busca ampliar las opciones de inversión digital y ofrecer una alternativa simple para quienes desean resguardar sus ahorros en moneda extranjera desde el celular.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

  • Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.
  • Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.
  • Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.
  • Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.
  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.
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