Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de marzo

El dólar oficial atraviesa una semana estable. Pexels

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.394 mientras que el blue no tuvo variaciones con respecto al cierre del martes.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Por otra parte, en la plaza cambiaria se mantiene la expectativa por la eventual inyección de divisas de la mano de la puesta en marcha del flamante Régimen de Inocencia Fiscal. En palabras del presidente Javier Milei durante su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Pueden sacar los dólares del colchón, volcarlos en el sector financieros y que eso genere rentabilidad".

dólar blue billetes divisas El dólar oficial, sin sobresaltos durante marzo. Stock Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.