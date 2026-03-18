Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de marzo
En el segmento mayorista, la divisa norteamericana tuvo un leve retroceso; mientras que el minorista en el Banco Nación operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, en una semana marcada por la estabilidad. En tanto el blue estira la brecha con el oficial.
El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.394 mientras que el blue no tuvo variaciones con respecto al cierre del martes.