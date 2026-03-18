18 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de marzo

En el segmento mayorista, la divisa norteamericana tuvo un leve retroceso; mientras que el minorista en el Banco Nación operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, en una semana marcada por la estabilidad. En tanto el blue estira la brecha con el oficial.

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El dólar oficial atraviesa una semana estable.

El dólar oficial atraviesa una semana estable.

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El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes sin cambios, en el contexto de una jornada de mayor a menor para los principales mercados mundiales. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.394 mientras que el blue no tuvo variaciones con respecto al cierre del martes.

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Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin sobresaltos durante marzo.

El dólar oficial, sin sobresaltos durante marzo.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.394.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.470,98 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.420,85.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.408.

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