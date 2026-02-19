19 de febrero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de febrero

El oficial minorista cerró este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin actividad bancaria debido al paro de la CGT mientras se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados.

El dólar oficial se mantiene sin cambios en la semana corta.

El dólar minorista cerró este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin actividad bancaria debido al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) mientras se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El tipo de cambio viene de una rueda de miércoles sin modificaciones, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval.

La entidad monetaria compró dólares por 32ª vez consecutiva.
El Banco Central compró dólares, pero las reservas cayeron por debajo de los u$s45.000 millones

El mayorista cayó $7 y cerró a $1389. De este modo, amplió la brecha contra el techo de la banda, que hoy es de $1.594,76, el nivel más alto desde el 23 de julio, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

El dólar blue se vendió a $1.440, mientras que el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.453,81 en la plataforma Bitso. En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.408,90 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.449,90.

dólar blue billetes divisas
No hay actividad bancaria este jueves por el paro de la CGT.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cerró a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.393,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.446,22 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.409,07.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.401,50.

