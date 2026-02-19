Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de febrero

El dólar oficial se mantiene sin cambios en la semana corta. Pexels

El dólar minorista cerró este jueves a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada sin actividad bancaria debido al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) mientras se debate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. El tipo de cambio viene de una rueda de miércoles sin modificaciones, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval.

El mayorista cayó $7 y cerró a $1389. De este modo, amplió la brecha contra el techo de la banda, que hoy es de $1.594,76, el nivel más alto desde el 23 de julio, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

El dólar blue se vendió a $1.440, mientras que el dólar cripto, que opera las 24 horas, se ubica en $1.453,81 en la plataforma Bitso. En el segmento financiero, el dólar MEP se vende a $1.408,90 y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.449,90.

