Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de febrero

El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval, manteniendo el valor con el que cerró el viernes pasado. En tanto, el mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Mientras que los dólares financieros y el blue acompañaron la tendencia bajista determinada en las últimas semanas.

En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

dólar blue billetes divisas El dólar oficial alcanzó una baja de $45 en la primera mitad de febrero.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.