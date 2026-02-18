Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de febrero
El mayorista operó con una baja de $3,50 y la divisa en el Banco Nación cerró la jornada sin variaciones con respecto al viernes pasado. En tanto, los financieros y el blue acompañaron la tendencia bajista de las últimas semanas.
El dólar oficial se mantiene tranquilo y continúa el carry trade.
El dólar minorista cotizó este miércoles a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por los feriados de Carnaval, manteniendo el valor con el que cerró el viernes pasado. En tanto, el mayorista cerró a $1.396, $3,50 por debajo del cierre anterior y amplió la brecha contra el techo de la banda en 14,1%, que hoy es de $1.592,79. Mientras que los dólares financieros y el blue acompañaron la tendencia bajista determinada en las últimas semanas.
En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.
"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.396.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.846.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.466,31 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.415,69.