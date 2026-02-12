12 de febrero de 2026 Inicio
El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

La máxima autoridad bancaria compró u$s141 millones este jueves y suma 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado.

Santiago Bausili

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central sumó 29 jornadas cambiarias consecutivas de adquisición de dólares y acumuló en 2026 compras por u$s2.047 millones. Este jueves pagó por u$s141 millones y el dólar perforó los $1.400.

El dólar oficial acumuló su cuarta caída consecutiva esta semana.
El dólar volvió a bajar y tocó un nuevo mínimo en los últimos tres meses

Sin embargo, las compras de esta jornada no robustecieron las reservas brutas porque, ante el derrumbe del precio del oro (2,8%) y otros activos, cayeron u$s251 millones hasta los u$s45.056 millones.

El dólar oficial retrocedió $5 y cotizó este jueves a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de haber caído $5 en la rueda del miércoles, en la continuidad de la tendencia bajista que arrastra desde la semana pasada. El mayorista también se movió a la baja.

Los más de u$s2.000 millones comprados durante estos casi dos meses equivalen a poco más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

Se trata de la “fase 4” del programa económico vigente. Para estas operaciones, el BCRA emite pesos sin esterilizar para mantener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Luego, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de las licitaciones de deuda pública en moneda nacional.

Las compras del Banco Central en 2026

  • 5 de enero: u$s21 millones
  • 6 de enero: u$s83 millones
  • 7 de enero: u$s9 millones
  • 8 de enero: u$s62 millones
  • 9 de enero: u$s43 millones
  • 12 de enero: u$s55 millones
  • 13 de enero: u$s55 millones
  • 14 de enero: u$s187 millones
  • 15 de enero: u$s47 millones
  • 16 de enero: u$s125 millones
  • 19 de enero: u$s21 millones
  • 20 de enero: u$s8 millones
  • 21 de enero: u$s107 millones
  • 22 de enero: u$s80 millones
  • 23 de enero: u$s75 millones
  • 26 de enero: u$s39 millones
  • 27 de enero: u$s32 millones
  • 28 de enero: u$s33 millones
  • 29 de enero: u$s52 millones
  • 30 de enero: u$s23 millones
  • 2 de febrero: u$s39 millones
  • 3 de febrero: u$s57 millones
  • 4 de febrero: u$s44 millones
  • 5 de febrero: u$s126 millones
  • 6 de febrero: u$s51 millones
  • 9 de febrero: u$s176 millones
  • 10 de febrero: u$s42 millones
  • 11 de febrero: u$s214 millones
  • 12 de febrero: u$s141 millones
