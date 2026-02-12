El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año La máxima autoridad bancaria compró u$s141 millones este jueves y suma 29 ruedas consecutivas con saldos netos positivos en sus intervenciones diarias en el mercado. Por + Seguir en







Santiago Bausili, presidente del Banco Central. Banco Central de la República Argentina. Redes sociales

El Banco Central sumó 29 jornadas cambiarias consecutivas de adquisición de dólares y acumuló en 2026 compras por u$s2.047 millones. Este jueves pagó por u$s141 millones y el dólar perforó los $1.400.

Sin embargo, las compras de esta jornada no robustecieron las reservas brutas porque, ante el derrumbe del precio del oro (2,8%) y otros activos, cayeron u$s251 millones hasta los u$s45.056 millones.

Los más de u$s2.000 millones comprados durante estos casi dos meses equivalen a poco más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

Se trata de la “fase 4” del programa económico vigente. Para estas operaciones, el BCRA emite pesos sin esterilizar para mantener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Luego, el Tesoro absorbe parte de esos pesos a través de las licitaciones de deuda pública en moneda nacional.