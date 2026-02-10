10 de febrero de 2026 Inicio
Impuesto a las Ganancias: ARCA incorporó retenciones a depósitos en dólares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero modificó el régimen para incluir los intereses originados por estos productos. El cambio rige desde este martes.

Los intereses de los depósitos en dólares estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias aplicable a determinadas rentas, con la incorporación de los intereses originados por depósitos en moneda extranjera dentro del esquema vigente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero señala que el tipo de jubilación a la que puede acceder un monotributista está directamente relacionado con la categoría en la que haya efectuado sus aportes.  
La medida se implementó a través de la Resolución General 5822/2026 del organismo, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Andrés Vázquez.

La norma introduce cambios en la Resolución General 830, que regula el régimen de retención y de ingreso del impuesto sobre determinadas ganancias, y se enmarca en el proceso de simplificación tributaria impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARCA cambió las reglas para los depósitos en dólares y la retención del Impuesto a las Ganancias: las modificaciones

El texto incorpora a los elementos que quedan alcanzados por el régimen de retención del Impuesto a las Ganancias a los intereses "originados por depósitos en moneda extranjera, realizados por personas humanas y sucesiones indivisas en las entidades financieras comprendidas en la Ley Nº 21.526", siempre que correspondan a beneficiarios del país y no se encuentren exentos o excluidos del gravamen.

En los considerandos, la ARCA señaló que la medida se inscribe en una estrategia orientada a restaurar la confianza en el sistema institucional, estabilizar las variables macroeconómicas y fomentar la formalización de la actividad productiva.

Asimismo, el organismo mencionó las reformas introducidas por la Ley Nº 27.799, que modificó el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario, con el objetivo de reducir la carga del cumplimiento fiscal y racionalizar la normativa vigente, en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal.

