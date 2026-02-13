13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de febrero

El oficial subió $5 y cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se comercializó en torno a los $1.440.

Por
El dólar cortó la tendencia bajista de febrero y subió $5.

El dólar cortó la tendencia bajista de febrero y subió $5.

Freepik

El dólar oficial subió $5 y cerró su cotización este viernes a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves donde cayó $5 en la continuidad de la tendencia bajista que arrastra desde la semana pasada. El blue se comercializó a $1.440.

El Merval cae 4% y se suma al desplome internacional. 
Te puede interesar:

El S&P Merval se desplomó 4% en dólares y marcó la peor jornada del año

En esta línea, el mayorista se alejó un poco más del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

dólar blue billetes divisas
El dólar mantiene la tendencia bajista de febrero.

El dólar mantiene la tendencia bajista de febrero.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.415.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial acumuló su cuarta caída consecutiva esta semana.

El dólar volvió a bajar y tocó un nuevo mínimo en los últimos tres meses

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

El dólar oficial mantiene el ritmo bajista.

El dólar volvió a caer y tocó su valor más bajo desde noviembre

El dólar oficial sigue en baja.

El dólar bajó $15 y continúa desinflándose en el arranque de febrero

Los intereses de los depósitos en dólares estarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: ARCA incorporó retenciones a depósitos en dólares

Rating Cero

La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

Con 187 menciones redactadas bajo seudónimos que pronto se dispone a revelar sus verdaderas identidades, la documentación judicial podría proporcionar más detalles del entramado de tráfico sexual. 
play

De qué se trata Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico, la serie que volvió a ser de lo más visto en Netflix

Franco Colapinto tendrá un papel protagonista en la octava temporada de Drive to Survive.
play

Franco Colapinto llega a Netflix: cuál será el papel del argentino en la nueva temporada de "Drive to Survive"

El actor fallecido dejó a su viuda y 6 hijos en la pobreza.

Steven Spielberg encabezó la colecta de u$s2 millones para James Van Der Beek

La miniserie cuenta con solo siete episodios y se puede ver en formato maratón.
play

Hoy en Netflix: tiene menos de 10 capítulos, está basada en hechos reales y es una serie increíble

La actriz personifica a una trabajadora sexual VIP que sobrevive en la cárcel. 

Irreconocible: trascendieron las imágenes de la China Suárez en el set de En el barro II

últimas noticias

play
Rodrigo Andrés Gómez le agradeció al Ejército y le pidió perdón a su familia.

Qué dice la carta del soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Hace 13 minutos
Para evitar la crisis humanitaria en Cuba, Rusia ofrece ayuda financiera.

Rusia prometió auxilio financiero a Cuba para resistir el bloqueo de Estados Unidos

Hace 32 minutos
La pareja se separó en medio de rumores de infidelidad del actor.

Griselda Siciliani habló sobre la internación de Luciano Castro: "Le deseo..."

Hace 46 minutos
Hermosinda, de 83 años, relató el violento asalto que sufrió en su casa.

El crudo relato de la jubilada española asaltada en Parque Chacabuco: "Me quería morir"

Hace 57 minutos
River rechazó una oferta de la MLS por el mediocampista paraguayo.

Sorpresa: casi no juega, es resistido, pero River rechazó una oferta del exterior por él

Hace 1 hora