14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

El oficial opera a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se mueve en torno a los $1.440 en el fin de semana largo de Carnaval.

Por
El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados luego de una semana con una caída acumulada de $30, la segunda consecutiva a la baja en la previa de los feriados por Carnaval. El blue, en tanto, se comercializó a $1.440.

El dólar cortó la tendencia bajista de febrero y subió $5.
Te puede interesar:

El dólar cortó la racha descendente y cerró la semana al alza

En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda de flotación.

El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda de flotación.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.395.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.839,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.453,45 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1417,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.415.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Merval cae 4% y se suma al desplome internacional. 

El S&P Merval se desplomó 4% en dólares y marcó la peor jornada del año

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.

El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial acumuló su cuarta caída consecutiva esta semana.

El dólar volvió a bajar y tocó un nuevo mínimo en los últimos tres meses

El Gobierno compró unos u$s214 millones y volvió a engrosar las reservas.

El Gobierno logró colocar más de $9 billones en la primera licitación de la deuda de febrero

El dólar oficial mantiene el ritmo bajista.

El dólar volvió a caer y tocó su valor más bajo desde noviembre

El dólar oficial sigue en baja.

El dólar bajó $15 y continúa desinflándose en el arranque de febrero

Rating Cero

Frost mantiene su cercanía habitual, dejando claro que la amistad y el humor continúan siendo ejes esenciales de su vida. Su recorrido combina transformación personal, vínculos genuinos y una presencia consolidada en el cine contemporáneo.

La impresionante transformación de un actor para hacer de Hagrid en una nueva serie de Harry Potter

Joel Edgerton destacó como protagonista de esta película de Netflix. 
play

Está en Netflix, dura menos de dos horas y fue nominada en los Oscar 2026

Marvel Studios tomó una decisión crucial para el futuro de su franquicia al seleccionar a Iron Man como el superhéroe que daría inicio al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como hizo Iron Man para convertirse en el primer gran superhéroe de Marvel

El actor se mostró angustiado por la muerte del espectador durante la función de su obra. 

La nueva desgracia que golpeó a Matías Alé: un hombre falleció en plena función

La reconocida actriz permanece internada en grave estado.

"Necesito su ayuda": una actriz de Hollywood hizo un desesperado pedido por su vida

El padre del bebé no estuvo presente en el parto de su expareja por motivos laborales.

Nació el bebé de Juana Repetto, pero Sebastián Graviotto no estuvo presente: su enigmático mensaje

últimas noticias

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

Hace 1 hora
Los servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires sufrirán algunos cambios en su cronograma por los feriados de Carnaval.

Feriados de Carnaval: cómo funcionarán los servicios públicos en el AMBA

Hace 1 hora
Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Hace 1 hora
Nico González está a un paso de ser comprado definitivamente por el Atlético de Madrid.

El futbolista de la Selección argentina que será comprado por un gigante de Europa por una cifra millonaria

Hace 1 hora
En Boca se convirtió en el máximo goleador histórico con 236 tantos.

Se supo el insólito equipo argentino en el que estuvo a punto de jugar Martín Palermo

Hace 1 hora