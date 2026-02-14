Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de febrero

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja. Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de sábado sin movimiento en los mercados luego de una semana con una caída acumulada de $30, la segunda consecutiva a la baja en la previa de los feriados por Carnaval. El blue, en tanto, se comercializó a $1.440.

En esta línea, el mayorista se mantiene lejos del techo de la banda de flotación, la mayor distancia desde octubre, en una calma cambiaria apoyada en el carry trade, con tasas de interés reales significativamente positivas y un tipo de cambio administrado que incentivan las colocaciones en moneda local y desalientan la dolarización, lo que contribuye a moderar la inflación, pero también al enfriamiento de la economía.

"Mientras se mantenga la coordinación entre política monetaria y cambiaria, con acumulación de reservas, un mayor ingreso de divisas y la decisión oficial de priorizar la estabilidad cambiaria como ancla de expectativas, no se esperan saltos bruscos; pero cualquier desvío en reservas, inflación o expectativas podría reactivar presiones cambiarias", había explicado a Ámbito Pablo Salina, coordinador del Club de Finanzas de UADE.

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar oficial mantiene distancia del techo de la banda de flotación. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense operó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.