El S&P Merval se desplomó 4% en dólares y marcó la peor jornada del año

Pese a la aprobación de la reforma laboral, el índice fue arrastrado por el malestar internacional y registró su peor retroceso en lo que va de 2026. El riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

El S&P Merval en dólares se hundió 4% y marcó su mayor retroceso de 2026, arrastrado por el malestar internacional y pese al aval del Senado a la reforma laboral. En paralelo, los bonos soberanos mostraron un desempeño dispar en la plaza local, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central.
El Banco Central compró más de u$s2.000 millones en lo que va del año

En ese clima, los títulos públicos operan con resultados mixtos: el Global 2030 impulsa las subas con un alza de 0,6%, en contraste con el Bonar 2041 que lidera las pérdidas al caer 0,6%. Así, el riesgo país continúa firme sobre los 508 puntos. Por otro lado, en la City porteña se mantiene la calma cambiaria gracias a una mayor oferta de divisas frente a la demanda, aunque la última licitación del Tesoro dejó señales de que la aceleración inflacionaria podría alterar las expectativas.

Al mismo tiempo, el oficialismo logró media sanción en el Senado para la reforma laboral con 42 votos a favor. El proyecto, que aún debe pasar por Diputados, introduce el banco de horas, modifica el cálculo de indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), habilita el pago de salarios en moneda extranjera y redefine las condiciones de los convenios colectivos.

ADRs y S&P Merval

Por un lado, en la plaza local el S&P Merval se desplomó 5,5% a 2.851.779,790 a puntos. Mientras que su contraparte en dólares lo hizo 4% a 1.962,08 puntos a partir de la caída de los dólares financieros. Grupo Financiero Galicia (-8,2%), BBVA Argentina (-8,2%) y Grupo Supervielle (-8,1%) fueron las acciones que más retrocedieron.

Por su parte, los ADRs argentinos se hundieron hasta 9,4% liderados por Grupo Financiero Galicia; seguido por BBVA Argentina (-8,6%) y Grupo Supervielle (-7,7%). A su vez, otras acciones argentinas también sufrieron fuertes caídas: Bioceres Crop retrocede 4,3% y Globant se hunde 16,9%.

Asimismo, los principales índices de Wall Street cerraron con fuertes bajas. El Nasdaq retrocedió 2,1% por temores al impacto de la inteligencia artificial (IA) y un sólido dato de empleo que redujo las chances de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed). El S&P 500 perdió 1,7%, mientras que el Dow Jones cedió 1,4%. En tanto, el Russell 2000 encabezó las caídas con un desplome de 2,2%.

Licitación del Tesoro y bonos CER

La Secretaría de Finanzas colocó $9,02 billones frente a ofertas por $11,51 billones, logrando renovar el 123% de los vencimientos. La mayor parte se concentró en bonos a tasa fija, destacando la LECAP S17A6 por $5,03 billones con una tasa mensual de 2,81%. También se emitieron títulos con vencimiento en julio, noviembre de 2026 y enero de 2027, con tasas entre 2,61% y 2,74%.

En bonos ajustados por inflación (CER) se adjudicaron $2,19 billones, con rendimientos reales de entre 5% y 8,6%. Los instrumentos TAMAR sumaron $0,27 billones y el dólar linked apenas $0,03 billones. El resultado reflejó una clara preferencia por deuda en pesos a tasa fija y menor demanda de cobertura cambiaria, lo que sugiere que el mercado no espera un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo.

