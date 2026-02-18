18 de febrero de 2026 Inicio
El Banco Central volvió a comprar dólares y ya superó el 20% de las divisas previstas para todo el año

La entidad que lidera Santiago Bausili promedia compras por u$s70 millones diarios desde enero y lleva 31 ruedas consecutivas con saldo positivo: acumuló en lo que va del año u$s 2.169 millones.

El Banco Central había planeado comprar en el año u$s10.000 millones.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa con su plan de acumulación de reservas y ya superó el 20% de los dólares previstas en el arranque del 2026, donde se contemplaban compras netas entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones a lo largo del año. Este miércoles volvió a adquirir divisas por u$s80 millones, en su 31ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s2.169 millones desde enero.

Banco Central de la República Argentina.
El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias. Sin embargo, las reservas brutas bajaron u$s29 millones hasta los u$s45.129 millones, por el desplome en el precio de diferentes activos del BCRA como el precio internacional del oro.

La inédita racha compradora se da en un contexto de estabilidad cambiaria, baja del riesgo país y tasa real positiva convalidadas por el Gobierno en las licitaciones de deuda en pesos. Además, se espera de la liquidación de la cosecha gruesa que arranca en marzo, donde habrá una mayor oferta de dólares en el MLC.

La acumulación de reservas era una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas del BCRA 18-2

