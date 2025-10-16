16 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 16 de octubre

El oficial operó a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta en una jornada marcada por la participación estadounidense en el Mercado Libre de Cambios. La cobertura cambiaria no frena, y ya no existen dólares por debajo de los $1.400.

Por
El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

El dólar oficial mantiene la tensión entre la alta demanda y la intervención del Tesoro de Estados Unidos.

Bessent, secretario del Tesoro.
Te puede interesar:

Bessent confirmó que el Tesoro de EEUU volvió a comprar pesos y la ayuda podría alcanzar los u$s40.000 millones

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $381,73 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, en el centro de las miradas en la previa de las elecciones.

El dólar oficial, en el centro de las miradas en la previa de las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.388,09 para la compra y $1.441,96 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.445 para la compra y $1.465 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.380.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,34, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.473,52.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.442.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial, a merced de las mareas ascendentes y descendentes que se generan desde Washington.

A pesar de la suba de tasas y la ayuda del Tesoro de EEUU, el dólar ya superó los $1.400

Los bonos argentinos se hunden hasta un 11%. 

Reacción negativa de los mercados a la cumbre Trump-Milei: los bonos argentinos se hunden en Wall Street

El dolar oficial cerró en $1.385 en el Banco Nación.

El dólar rebotó tras la advertencia de Trump: el minorista subió, el blue cotizó al alza y los financieros volaron

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

Rating Cero

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.
play

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.
play

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

La mujer se defendió diciendo que es fotógrafa profesional pero sigue procesada.

Excarcelaron a la mamá de Ayelén Paleo: "Ya era hora de estar todos en familia"

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez están casados desde mayo de 2023.

Escándalo en la Selección argentina: ¿Lautaro Martínez fue infiel a Agustina Gandolfo?

últimas noticias

La modelo aseguró que el cantante quería casarse con ella.

Conmovedor: el homenaje de la exnovia de Liam Payne en el aniversario de su muerte

Hace 25 minutos
Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

Hace 27 minutos
play
Cristian Pity Álvarez no toca en vivo desde abril de 2018.

Advierten que Pity Álvarez "está en bancarrota" y espera una autorización de la Justicia para poder tocar en vivo: "Tiene derecho a trabajar"

Hace 55 minutos
El ministro de Economía anunció superávit fiscal primario.

El Gobierno informó que en septiembre el superávit primario fue de casi $700.000 millones

Hace 1 hora
play
Wanda Nara no seguiría al frente de un importante programa.

Telefe desplazó a Wanda Nara del 2026: cambiará la conducción de un exitoso programa

Hace 1 hora