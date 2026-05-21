"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

La famosa contó cómo vivió la maternidad, reveló qué medida tomaron junto con su esposo y sorprendió al hablar sobre su posible regreso a la televisión.

La relación entre Paula Chaves y Pedro Alfonso volvió a convertirse en noticia este jueves luego de una profunda revelación que realizó la modelo sobre uno de los momentos más importantes que atravesaron como pareja. Después de más de 16 años juntos, tres hijos y una familia consolidada, ambos decidieron cerrar definitivamente la posibilidad de agrandar el hogar . “Fue una daga en el pecho” , dijo ella, lo que dejó al descubierto el costado más sensible y emocional de su experiencia personal.

La historia de amor entre Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzó en 2010 y con el paso de los años se transformó en una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula . Lejos de los escándalos permanentes que suelen rodear a las figuras mediáticas, ambos construyeron una familia estable junto a sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa .

Mientras Pedro se consolidó como productor y referente de las temporadas teatrales más exitosas del país, Paula encontró un nuevo espacio profesional en el streaming y los medios digitales , donde actualmente atraviesa una etapa laboral muy fuerte.

Sin embargo, detrás de esa imagen de estabilidad, Paula decidió sincerarse sobre todo lo que significó para ella la maternidad. La modelo reconoció que desde muy joven soñaba con tener hijos y formar una gran familia, aunque jamás imaginó la intensidad emocional que iba a experimentar. “Desde que tengo 18 años quería ser mamá. Veía a mis cuñadas con cuatro hijos y me encantaba esa idea” , recordó. Pero inmediatamente agregó que el impacto fue mucho más profundo de lo esperado: “No pensé que la maternidad me iba a pegar así porque fue una revolución total en mi vida” .

Recién durante una entrevista en el streaming Sola con Niki, el programa conducido por Gegé Neumann y vinculado al universo de Olga, Paula explicó públicamente la decisión definitiva que tomó junto a Pedro Alfonso. Allí reveló que el productor se realizó una vasectomía hace dos años como una forma de acompañarla después de todos los procesos físicos que ella atravesó durante los embarazos y los partos.

“Cerré la fábrica, Pedro se hizo la vasectomía hace dos años”, expresó con sinceridad. Luego profundizó aún más sobre lo vivido: “Después de haber puesto yo el cuerpo para todo, él dijo ‘ahora voy yo’. Tuve una cesárea, dos partos y uno prácticamente sin anestesia”.

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La declaración rápidamente generó repercusión porque mostró una faceta muy íntima de la pareja y expuso el enorme compañerismo que existe entre ambos. Paula incluso definió la maternidad con una frase que conmovió a miles de personas: “Siento que la maternidad fue una daga en el pecho y me atravesó”.

Qué dijo Paula Chaves sobre la posible vuelta del Bailando

En paralelo a sus confesiones personales, Paula Chaves también habló sobre uno de los temas que revolucionan a la televisión argentina: el regreso de Bailando por un Sueño. Luego de que Marcelo Tinelli anunciara una nueva edición del histórico certamen, comenzaron las especulaciones sobre las figuras que podrían volver a la pista y uno de los nombres que rápidamente apareció fue el de la modelo.

La expectativa creció aún más cuando Ángel de Brito reveló que esta nueva temporada podría ser la última del formato y que la producción buscaría reunir a participantes históricos que marcaron distintas etapas del programa. En ese contexto, Paula fue consultada sobre la posibilidad de regresar y sorprendió con una respuesta cargada de entusiasmo. Lejos de mostrarse distante, dejó en claro que guarda recuerdos muy positivos de aquella experiencia que cambió su vida para siempre.

paula chavez marcelo tinelli bailando Marcelo Tinelli y Paula Chaves en el Bailando.

Durante la charla, Gegé Neumann le preguntó directamente si aceptaría volver al programa y Paula no dudó. “¿Vuelve? Re estaría”, lanzó inmediatamente entre risas. Sin embargo, aclaró que todavía no sabe si participaría nuevamente junto a Pedro Alfonso, tal como ocurrió años atrás. “No sé si con Pedro, pero cuando lo hice me pareció espectacular, fue una de las mejores cosas que hice en mi carrera”, afirmó con total sinceridad.

Además de hablar sobre el programa, Paula reflexionó sobre el presente personal que atraviesa y cómo cambió su manera de vivir la exposición mediática. La conductora aseguró que hoy se siente mucho más relajada y menos pendiente de las críticas externas. “Ya siento que estoy del otro lado del paredón. Antes de los 40 era una vida y después es otra. Ahora no me importa nada”, expresó dejando en evidencia una mirada mucho más madura sobre el medio artístico y la fama.

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De todas formas, Paula Chaves también dejó en claro que, si el Bailando realmente regresa, le gustaría que el formato tuviera un enfoque distinto al de años anteriores. Según explicó, preferiría que el contenido esté más vinculado al entretenimiento y menos a las peleas mediáticas.

“Lo haría, pero le sacaría la parte de la pelea al pedo”, comentó entre risas. Finalmente cerró con una reflexión contundente sobre el futuro del programa: “Si realmente vuelve el Bailando, no tiene que ir por el lado del escándalo”.