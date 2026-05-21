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Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

La reconocida actriz habló de su estado luego de concretar su esperado reingreso al famoso reality. Qué dijo.

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca se refirió a las complicaciones de salud que experimenta en su esperado regreso a la casa de Gran Hermano. Tras concretar su reingreso al juego por el Golden Ticket, la participante decidió abrir su corazón y compartir con el público la realidad de su estado actual. Dentro de la casa, Santiago del Moro le consultó cómo se encontraba y llevó claridad sobre cómo vive esta nueva y exigente etapa televisiva.

La convivencia ya está presentando tensiones. 
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Andrea del Boca Gran Hermano

Durante la conversación, la artista confesó que todavía no cuenta con el alta definitiva por parte de los profesionales médicos que siguen de cerca su evolución. “Bien, no tengo el alta todavía definitiva, estoy con una placa toda entera”, comentó la reconocida artista. Explicó que, si bien se siente bien para afrontar el desafío de la convivencia y el encierro, todavía debe mantener ciertos cuidados estrictos.

Por otra parte, reveló que en el centro médico organizaron los trámites de forma ágil para facilitar su pronto retorno al programa. “Tenemos que hacer todo rápido para que entres de nuevo”, expresó sobre las palabras que le transmitieron los médicos antes de concretar su reincorporación al reality. Posteriormente, la artista se tomó un momento para manifestar su gratitud hacia el personal sanitario que estuvo a cargo de su tratamiento: “Le agradezco a la clínica porque son todos capos”.

Cabe recordar que el paso previo de la reconocida actriz por el certamen se había cortado a principios de abril debido a un fuerte accidente dentro de la casa. Tras habérsele trabado una chancleta en la cocina, sufrió una caída de frente en la que su cabeza golpeó contra un mueble cercano a la heladera, lo que obligó a los médicos a retirarla en camilla para realizarle tomografías faciales y radiografías.

Quiénes entraron a la casa de Gran Hermano

Durante una gala repleta de giros inesperados, 13 integrantes hicieron su entrada oficial a través de la pasarela para acoplarse al certamen. La instancia del repechaje marcó el regreso de tres figuras que buscan su revancha: Brian Sarmiento, Lola Tomaszeuski y Andrea del Boca. Por otro lado, la competencia sumó nuevas personalidades dispuestas a todo. El listado de los ingresantes incluye a Charlotte Caniggia, Matías Hanssen, Nenu López, Sebastián Cola, Tatiana Luna, Juan Carlos López, Steffy Pereira, Leandro Nigro y Mariela Prieto.

Gran Hermano - Generación Dorada

Además, la expectativa del público va en aumento ya que sumado a los regresos, cobran fuerza los rumores que apuntan a la incorporación de entre 4 a 6 participantes más. Dicho escenario apunta a descolocar los planes en el día a día y abrir un capítulo de total incertidumbre dentro del ciclo. Con este panorama, el encierro se prepara para un relanzamiento total donde ningún participante tiene su lugar asegurado.

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