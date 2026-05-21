La desafiante frase de Fito Páez luego de recibir silbidos en el Movistar Arena

El concierto de Fito Páez en el Movistar Arena, el cuarto de una serie de cinco shows en Buenos Aires, terminó siendo una de las noches más polémicas de su carrera reciente. El rosarino presentó uno de sus últimos discos, Novela, de manera completa y en orden, en lugar del repertorio de clásicos que el público esperaba. La apuesta generó una reacción que dividió a los espectadores, quienes reaccionaron con silbidos desde sus asientos. El músico respondió con una frase desafiante, a tono con su estilo y humor.

La decisión había sido anunciada esa misma tarde en las redes sociales del músico, quien reconoció que la idea había generado "de panic attack general" en su equipo, aunque terminó convenciendo a todos. El plan era interpretar Novela completo durante la primera parte del show y luego extenderse con el repertorio conocido. "Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo", había escrito en el video previo al concierto.

La primera parte del show, de poco más de una hora. Antes del cierre de Novela, cuando la actriz Lorena Vega recitó el desenlace de la obra, brotaron algunos silbidos desde la platea. La banda concluyó su interpretación y se retiró al intervalo para luego retomar con los clásicos.

Al regresar al escenario, Fito Páez no esquivó la tensión sino que la enfrentó. Durante El amor después del amor, su mirada apuntó hacia la platea de donde había distinguido el grueso de los abucheos. "Canten más fuerte, man. No te escucho nada. Más fuerte" , desafió, mientras el resto del público respondía al coro.

Luego se sentó al piano para interpretar Al lado del camino y luego continuó comentando lo que sucedió anteriormente: "Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Todo, es todo". Más tarde retomó el hecho y agregó: "Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo, el polvo está bueno lento también. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo." Y anticipó lo que vendría: "No va a faltar nada acá, porque yo no saco temas para poner".

Fito Paez Redes sociales

Desde ese momento, el show se transformó en una catarata de hits que terminó por rendir a la sala. La rueda mágica, Circo Beat, Brillante sobre el mic, Ciudad de pobres corazones, A rodar mi vida y Mariposa Technicolor, entre otros, se sucedieron con una banda cada vez más ajustada y un Fito Páez que dirigió los coros de unos y otros en tono de reconciliación. "Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco", gritó cerca del final.

El posteo que publicó una vez terminado el concierto terminó de cerrar la noche con su propia síntesis. "¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca", escribió, y enumeró las sensaciones que le había dejado el show: "Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo". Antes de agradecer a su banda, cerró con una frase especial: "Me encantás Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada".