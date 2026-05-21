Escándalo en Gran Hermano: los nuevos ingresaron a la casa y liquidaron a sus compañeros por un motivo asqueroso

La incorporación masiva de nuevos competidores ya está dejando en claro que esta nueva etapa del programa no tendrá nada de calma.

La noche del miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) arrancó con sorpresas, pero rápidamente derivó en polémica. Apenas cruzaron la puerta, algunos de los nuevos participantes no tardaron en hacer comentarios sobre el estado de la casa, y fue Charlotte Caniggia quien puso en palabras lo que varios pensaban: " ¿Por qué son tan sucios? ", disparó al entrar al baño, con un gesto que expresó su indignación.

Además, la mediática completó su reacción con un " Dale, qué asco", dejando en claro que el nivel de higiene de sus nuevos compañeros no había causado la mejor primera impresión. La situación se volvió aún más llamativa cuando Nenu López roció desodorante para intentar contrarrestar el ambiente.

El episodio marcó el tono de lo que promete ser una convivencia cargada de tensiones desde el primer día. Los recién llegados no llegaron con intenciones de pasar desapercibidos. Con 13 ingresos en total , nueve participantes completamente nuevos, dos exjugadores que ganaron el repechaje y dos que entraron por Golden Ticket, la casa sufrió una fuerte transformación y los 12 competidores originales pasaron a ser minoría dentro de la competencia.

Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano

Charlotte Caniggia fue la primera en entrar y la figura más reconocida del grupo. Su presencia generó gritos y sorpresa entre los participantes que ya estaban en la casa, aunque no todos la reconocieron de inmediato. Entre los otros ingresos se destacaron Matías Hanssen, emprendedor del rubro dental, Nenu López, española con paso previo por el Bailando 2023, Sebastián Cola, practicante de Crossfit y director creativo y Tati Luna, estudiante de abogacía uruguaya que se describió como sensible pero no débil.

También ingresaron Juan Carlos López, modelo y actor que pidió que lo llamen JC, Steffy Pereira, influencer paraguaya con raíces brasileras, Leandro Nigro, streamer y creador de contenido y Mariela Prieto, quien se presentó directamente como "la mujer del Turco García".

Matías Hanssen Redes sociales

Por el lado del repechaje, Yipio y Lola fueron las dos exparticipantes más votadas por el público y regresaron a la competencia. Yipio había abandonado la casa semanas atrás por una situación de salud familiar, mientras que Lola se reincorporó como la segunda favorita de la audiencia entre quienes aguardaban en la lista del repechaje. Por último, los dos Golden Ticket de la noche los recibieron Brian Sarmiento y Andrea del Boca, ambos elegidos directamente por el canal.