Denuncia contra la producción de Gran Hermano: una ex participante se siente "humillada" por no entrar en el repechaje

Tras la polémica gala del Golden Ticket, crecen las tensiones detrás de escena por el furioso descargo de una de las recientes eliminadas del popular reality.

Se definieron los reingresos en "La casa más famosa"

Un verdadero caos se desató en las últimas horas alrededor de Gran Hermano . Carmiña Masi , una de las jugadoras eliminadas de la casa, estalló de furia contra las autoridades de Telefe tras quedarse afuera de la posibilidad de reingresar al juego . La mediática no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para lanzar durísimas acusaciones sobre el manejo de las votaciones y el trato recibido detrás de escena en la gala especial.

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En la gala del miércoles por la noche se habilitó el uso del "Golden Ticket" para definir los últimos regresos al juego y la periodista paraguaya intentó ganarse un lugar para regresar al reality a través de la instancia de repechaje , luego de su polémica salida del juego por haber lanzado comentarios discriminatorios contra Mavinga .

Sin embargo, desde Gran Hermano le comentaron a Carmiña que tenía la chance de entrar con el el boleto dorado, pero que su entrada iba a estar definida por su excompañera de casa. “A Carmiña la perdono, pero no entra” , lanzó Mavinga en vivo, cerrándole definitivamente la puerta de la casa.

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, comentó indignada la mediática paraguaya en su cuenta de Instagram. También manifestó sentirse profundamente humillada por la dinámica impuesta por el programa, asegurando que se montó un espectáculo a costa de las ilusiones de los participantes que buscaban una segunda oportunidad: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

Lejos de calmarse, la exparticipante redobló la apuesta poco después mediante una historia en su cuenta de Instagram mucho más tajante: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

Quiénes son los 13 nuevos jugadores de Gran Hermano 2026

En una noche cargada de sorpresas conducida por Santiago del Moro, un total de 13 nuevos participantes cruzaron la pasarela para sumarse formalmente a la competencia. El nuevo grupo, que promete revolucionar la convivencia y romper las estrategias que venían armando los participantes originales, ya se encuentra dentro del aislamiento total para empezar a jugar fuerte por el millonario premio.

gran hermano foto general puerta ingreso a la casa

Los que volvieron en el repechaje:

Brian Sarmiento

Lola Tomaszeuski

Andrea del Boca

Los nuevos participantes que ingresaron a la casa: