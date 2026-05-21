IR A
IR A

Denuncia contra la producción de Gran Hermano: una ex participante se siente "humillada" por no entrar en el repechaje

Tras la polémica gala del Golden Ticket, crecen las tensiones detrás de escena por el furioso descargo de una de las recientes eliminadas del popular reality.

Se definieron los reingresos en La casa más famosa

Se definieron los reingresos en "La casa más famosa"

Un verdadero caos se desató en las últimas horas alrededor de Gran Hermano. Carmiña Masi, una de las jugadoras eliminadas de la casa, estalló de furia contra las autoridades de Telefe tras quedarse afuera de la posibilidad de reingresar al juego. La mediática no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para lanzar durísimas acusaciones sobre el manejo de las votaciones y el trato recibido detrás de escena en la gala especial.

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso
Te puede interesar:

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

En la gala del miércoles por la noche se habilitó el uso del "Golden Ticket" para definir los últimos regresos al juego y la periodista paraguaya intentó ganarse un lugar para regresar al reality a través de la instancia de repechaje, luego de su polémica salida del juego por haber lanzado comentarios discriminatorios contra Mavinga.

Sin embargo, desde Gran Hermano le comentaron a Carmiña que tenía la chance de entrar con el el boleto dorado, pero que su entrada iba a estar definida por su excompañera de casa. “A Carmiña la perdono, pero no entra”, lanzó Mavinga en vivo, cerrándole definitivamente la puerta de la casa.

Carmiña Masi

“¿Desde cuándo una participante decide el Golden Ticket de una participante a otra, señor Gran Hermano? ¡Por favor!”, comentó indignada la mediática paraguaya en su cuenta de Instagram. También manifestó sentirse profundamente humillada por la dinámica impuesta por el programa, asegurando que se montó un espectáculo a costa de las ilusiones de los participantes que buscaban una segunda oportunidad: “Y lecciones de moral a mí no. No sos mi papá para decirme ‘Carmiña se portó bien, le voy a dar este Golden Ticket, pero que decida Mavinga’. Humillación así, conmigo no”.

Lejos de calmarse, la exparticipante redobló la apuesta poco después mediante una historia en su cuenta de Instagram mucho más tajante: “Me siento asqueada. Innecesario humillarme así y exponer a Mavinga con algo que pasó hace un montón y era un tema terminado. Se acabó la margarita estúpida”.

Quiénes son los 13 nuevos jugadores de Gran Hermano 2026

En una noche cargada de sorpresas conducida por Santiago del Moro, un total de 13 nuevos participantes cruzaron la pasarela para sumarse formalmente a la competencia. El nuevo grupo, que promete revolucionar la convivencia y romper las estrategias que venían armando los participantes originales, ya se encuentra dentro del aislamiento total para empezar a jugar fuerte por el millonario premio.

gran hermano foto general puerta ingreso a la casa

Los que volvieron en el repechaje:

  • Brian Sarmiento

  • Lola Tomaszeuski

  • Andrea del Boca

Los nuevos participantes que ingresaron a la casa:

  • Charlotte Caniggia

  • Matías Hanssen

  • Nenu López

  • Sebastián Cola

  • Tatiana Luna

  • Juan Carlos López

  • Steffy Pereira

  • Leandro Nigro

  • Mariela Prieto

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La convivencia ya está presentando tensiones. 

Escándalo en Gran Hermano: los nuevos ingresaron a la casa y liquidaron a sus compañeros por un motivo asqueroso

La casa arranca una nueva etapa con más participantes que nunca.

Quiénes son los 13 nuevos participantes que entraron a Gran Hermano 2026

Andrea Del Boca aseguró que todavía no recibió el alta médica.

Gran Hermano: gracias al Golden Ticket, Andrea Del Boca volvió a ingresar a la casa

Luana tiene 28 años y fue parte del podcast.

Gran Hermano: se filtró el video hot de una participante, grabado antes de entrar a la casa

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

últimas noticias

Pato Fonetanet y su banda de música vuelven al escenario para reencontrarse con sus fanáticos.

Don Osvaldo anunció un nuevo show y desató la euforia de sus fanáticos: cuándo y dónde será

Hace 8 minutos
Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Hace 22 minutos
Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Hace 28 minutos
La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Hace 35 minutos
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Hace 47 minutos