Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

Con Julieta Zylberberg, Cristina Banegas y Pablo Rago en el elenco principal, se estrenó Yiya, ficción que ya está disponible en la plataforma de streaming de Flow y tuvo su avant premiere en La Rural, con la presencia del reparto, los realizadores y figuras invitadas.

La trama combina un true crime con ficción. En ésta, se retoma la historia real de Yiya Murano , quien fue acusada de envenenar a sus amigas en los años 70 y fue la primera asesina serial de la Argentina. Pablo Rago encarna a un periodista que busca reconstruir la versión de los hechos, por lo que visita a Yiya en el geriátrico (interpretada por Cristina Banegas ) y la entrevista para poder tener su testimonio. El relato vuelve al pasado y muestra cómo la joven Yiya (en la piel de Julieta Zylberberg ) inicia los asesinatos y se convierte paso a paso en una de las criminales más recordadas del país.

“Esperamos que sea bien recibida, que la gente pueda reír y llorar con esta historia. La hicimos con mucho amor y con un equipo fantástico”, expresó Cristina Banegas en la avant premiere. Además, reveló que se inspiró en material real para construir el personaje : “Vi reportajes, leí el libro del hijo y tomé mucho de esa Yiya del geriátrico, con su peluquita color zanahoria y la hebilla de metal. Fue muy interesante trabajar sobre alguien tan psicópata, que negó su culpabilidad hasta el final ”.

En ese sentido, su compañero de reparto, Pablo Rago , destacó la dinámica que se generó entre ambos: “ Fue espectacular trabajar con Cristina. Era como un juego: yo trataba de descubrir si me decía la verdad o me mentía”. Además, contó que aceptó el papel porque quedó fascinado con la historia cuando se la propuso Mariano Hueter (director del proyecto).

En la alfombra roja también estuvieron Laura Novoa, que interpreta a una de las amigas de Yiya Murano, y Boy Olmi junto a Rocío Igarzábal, quienes hacen de padre e hija en la ficción.

“Tenía muchas ganas de trabajar con Mariano Hueter, porque tiene un ojo muy único para contar este tipo de historias tan verídicas pero que, a la vez, le pone una mirada muy dramática y entretenida”, contó Rochi Igarzábal sobre sus expectativas con este estreno. Además, contó que su personaje le pareció “un desafío muy hermoso” y confesó que trabajó incansablemente, incluso previo a grabar: “Fui al set antes de tener que filmar sólo para ver cómo era la dinámica”.

En tanto, Novoa contó que está muy emocionada con este proyecto y subrayó la importancia de seguir apostando por la ficción nacional “en estos momentos donde hay tan poco trabajo. Me siento muy bendecida por eso. Y siento que tanto nosotros, los actores, como el público siente esta cosa de necesidad de ver a los intérpretes argentinos haciendo historias argentinas. Hay algo que dice que es una luz de esperanza”.

Por su parte, Boy también celebró el trabajo del equipo y contó que su personaje fue todo un reto: “Fue un gran desafío interpretar a un hombre ciego y pareja de Yiya. Ya había trabajado con el director en otras series, así que sabía que iba a disfrutarlo. Las expectativas son que la gente la vea y la pase bien. Flow es una plataforma muy inteligente y me alegra ser parte del proyecto”.

Con la dirección de Mariano Hueter y un guion a cargo de Marcos Carnevale, Yiya ya está disponible en Flow con cinco episodios y un especial documental que se estrenará próximamente.