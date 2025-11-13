Se estrenó "Yiya": el elenco contó cómo fue encarnar la historia de Yiya Murano

La producción cuenta con cinco episodios y un documental que se estrenará próximamente.
Con Julieta Zylberberg,Cristina Banegas y Pablo Rago en el elenco principal, se estrenó Yiya, ficción que ya está disponible en la plataforma de streaming de Flow y tuvo su avant premiere en La Rural, con la presencia del reparto, los realizadores y figuras invitadas.
La trama combina un true crime con ficción. En ésta, se retoma la historia real de Yiya Murano, quien fue acusada de envenenar a sus amigas en los años 70 y fue la primera asesina serial de la Argentina. Pablo Rago encarna a un periodista que busca reconstruir la versión de los hechos, por lo que visita a Yiya en el geriátrico (interpretada por Cristina Banegas) y la entrevista para poder tener su testimonio. El relato vuelve al pasado y muestra cómo la joven Yiya (en la piel de Julieta Zylberberg) inicia los asesinatos y se convierte paso a paso en una de las criminales más recordadas del país.
“Esperamos que sea bien recibida, que la gente pueda reír y llorar con esta historia. La hicimos con mucho amor y con un equipo fantástico”, expresó Cristina Banegas en la avant premiere. Además, reveló que se inspiró en material real para construir el personaje: “Vi reportajes, leí el libro del hijo y tomé mucho de esa Yiya del geriátrico, con su peluquita color zanahoria y la hebilla de metal. Fue muy interesante trabajar sobre alguien tan psicópata, que negó su culpabilidad hasta el final”.
En ese sentido, su compañero de reparto, Pablo Rago, destacó la dinámica que se generó entre ambos: “Fue espectacular trabajar con Cristina. Era como un juego: yo trataba de descubrir si me decía la verdad o me mentía”. Además, contó que aceptó el papel porque quedó fascinado con la historia cuando se la propuso Mariano Hueter (director del proyecto).
En la alfombra roja también estuvieron Laura Novoa, que interpreta a una de las amigas de Yiya Murano, y Boy Olmi junto a Rocío Igarzábal, quienes hacen de padre e hija en la ficción.
“Tenía muchas ganas de trabajar con Mariano Hueter, porque tiene un ojo muy único para contar este tipo de historias tan verídicas pero que, a la vez, le pone una mirada muy dramática y entretenida”, contó Rochi Igarzábal sobre sus expectativas con este estreno. Además, contó que su personaje le pareció “un desafío muy hermoso” y confesó que trabajó incansablemente, incluso previo a grabar: “Fui al set antes de tener que filmar sólo para ver cómo era la dinámica”.
En tanto, Novoa contó que está muy emocionada con este proyecto y subrayó la importancia de seguir apostando por la ficción nacional “en estos momentos donde hay tan poco trabajo. Me siento muy bendecida por eso. Y siento que tanto nosotros, los actores, como el público siente esta cosa de necesidad de ver a los intérpretes argentinos haciendo historias argentinas. Hay algo que dice que es una luz de esperanza”.
Por su parte, Boy también celebró el trabajo del equipo y contó que su personaje fue todo un reto: “Fue un gran desafío interpretar a un hombre ciego y pareja de Yiya. Ya había trabajado con el director en otras series, así que sabía que iba a disfrutarlo. Las expectativas son que la gente la vea y la pase bien. Flow es una plataforma muy inteligente y me alegra ser parte del proyecto”.
Con la dirección de Mariano Hueter y un guion a cargo de Marcos Carnevale, Yiya ya está disponible en Flow con cinco episodios y un especial documental que se estrenará próximamente.