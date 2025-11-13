IR A
"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

La productora de entretenimientos se habría sentido expuesta por los dichos de la actriz en medio de la promoción de la nueva serie Hija del Fuego.

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

Después del revuelo mediático por la nota frustrada de la actriz Eugenia "China" Suárez con Luzu TV, ahora la compañía Disney estaría enojada por los manejos de la influencer: "Están podridos", detallaron.



Según trascendió, la cantante generó un escándalo interno en la productora de entretenimientos a raíz de exigencias y manejos contractuales que habrían dejado a la gente de la compañía "podrida" de la situación.

En Intrusos, en América, contaron que "hubo una reunión de la mesa chica de la productora de entretenimientos que está haciendo la promoción de la nueva serie que protagoniza la cantante Hija del Fuego".

El conductor Rodrigo Lussich apuntó:: "Están furiosos con la China Suárez por este desmanejo... sienten que son quienes le han dado trabajo en series y películas y no quieren saber más nada de trabajar más con ellos".

En su análisis, el mediático subrayó: "Sienten que expuso a la compañía. En algún sentido dicen que hizo circular mails internos, los reenvió para justificarse con algunas personas... y dijeron hasta acá llegó nuestro amor por la China".

De qué trata la nueva serie de la China Suárez en Disney

En Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la actriz Eugenia "China" Suárez vuelve a protagonizar una ficción producida por Adrián Suar y realizada por Kapow. La serie se estrena el 19 de noviembre en Disney+ con sus 22 episodios disponibles desde el primer día y una apuesta ubicada en la Patagonia.

La historia comienza con la llegada de Letizia, una mujer extranjera que se instala en un pequeño pueblo del sur de la Argentina para casarse con un poderoso empresario local. Lo que nadie imagina es que detrás de su aparente inocencia hay un plan cuidadosamente diseñado: ajustar cuentas con quienes arruinaron su vida.

