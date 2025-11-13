13 de noviembre de 2025 Inicio
C5N estrena La Educación Transforma: un ciclo inspirador sobre la importancia de estudiar

El programa se emitirá una vez por semana en el canal de YouTube y subrayará la importancia de la enseñanza como una herramienta para que los más vulnerables también tengan recursos para desarrollarse.

C5N estrenará en su canal de YouTube un nuevo programa llamado La Educación Transforma, un ciclo que remarca la importancia de la enseñanza como una herramienta de igualdad para que los más vulnerables también tengan los recursos para formarse, desarrollarse y progresar profesionalmente.

El ciclo, que se emitirá una vez por semana y será conducido por la especialista en educación Teresa Cabado y el exrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Rubén Hallú, destacará el rol de la educación como un motor social y cultural.

En el primer programa, Cabado y Hallú dialogarán con César Sanabria, un arquitecto con una familia de orígenes humildes. Su casa era modesta y no tenía baño ni cocina, pero encontró en la enseñanza una forma de progresar y realizar estudios que le permitieron evolucionar laboralmente.

En tanto, fue el primer coorganizador de una charla TEDx en el barrio 31, donde brindó una charla y compartió sus experiencias, mientras que además escribió un libro. Previamente trabajó como cartonero.

