Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 14 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 14 de noviembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo , Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Créditos para jubilados de ANSES: se puede acceder a casi $2 millones en noviembre 2025

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este viernes 14 de noviembre con DNI finalizado en 4.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 14 de noviembre con DNI terminado en 4.

El organismo detalló que quienes perciban la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 4 percibirán sus haberes este viernes por ventanilla.

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 8 y 9 percibirán sus montos este jueves 14 de noviembre.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 8 y 9 percibirán sus montos este viernes 14 de noviembre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.

ANSES: Asignaciones de pago único

El organismo oficial detalló que los titulares de las Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Primera quincena, percibirán sus montos, con cualquier terminación de DNI, hasta el 10 de diciembre.