Martin Demichelis y una demostración pública de amor a Facundo, su primer hijo

Martín Demichelis, quien hace poco tiempo dejó su rol cómo DT de Rayados de México, mostró su lado más tierno en redes sociales al realizar un emotivo gesto público de amor. Le dejó un "Me gusta" a su primogénito, Facundo Bono, quien nació fruto de una relación anterior a la que "Demi" tuvo con Evangelina Anderson. El ex jugador millonario reconoció su paternidad poco antes del comienzo de la pandemia.
Es la primera vez que Demichelis utilizó una plataforma pública para mostrar su cariño a su primogénito. La publicación generó una ola de reacciones positivas y los usuarios reconocieron el rol de Martín como padre.
La historia de Facundo y la relación con su papá, Martín Demichelis
Según cuenta el joven en sus redes sociales, las primeras dudas sobre su progenitor surgieron en 2012, lo que generó "momentos de oscuridad". Todo se aclaró en 2019, cuando enfrentó a su madre y confirmó la identidad de su papá. Automáticamente, Facundo se puso en contacto Martín y desde ahí entablaron una relación que creció de a poco.
Bono asegura que no guarda remordimiento con su madre por el ocultamiento y que la ama profundamente. Si bien reconoce que, en un punto, todos sus problemas giraban en torno a su identidad, asegura que pudo sanar y perdonar a su mamá: la describe como una luchadora y su sostén.
La relación con Demichelis se extendió a toda la familia: conoció a sus hermanos, a Evangelina, a sus tíos y primos de Córdoba. Incluso, acompañó a su padre en partidos importantes cuando aun dirigía al conjunto de Nuñez y pudo celebrar la obtención de títulos junto a su nueva familia.