Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Redes sociales
A través de su flamante sitio web oficial (divine.video), Vine confirmó su regreso a la vida y con un cambio de nombre, ya que ahora pasó a ser Divine. En este sentido, el relanzamiento llegó con el mensaje "Videos cortos en bucle. Momentos auténticos. Creatividad humana", algo que confirmó que la Inteligencia Artificial no podrá ser parte de la plataforma.

Al ingresar en los detalles, explicaron las funciones de Divine: "Experimenta la creatividad pura y sin filtros de personas reales que comparten momentos genuinos en bucles de 6 segundos. Desarrollado con tecnología descentralizada, sin dueño, controlado por todos". Luego, según dieron a conocer, Jack Dorsey, creador y antiguo dueño de Twitter, financió el renacimiento.

YouTube Shorts TikTok Vine Instagram Reels
YouTube Shorts, TikTok, Vine e Instagram Reels competirán por los usuarios.

YouTube Shorts, TikTok, Vine e Instagram Reels competirán por los usuarios.

Además, llegó con un archivo de lo que fue Vine, el cual contiene aproximadamente 100 mil videos de 6 segundos que fueron virales en su momento. Con respecto al cambio de nombre, si bien no fue confirmado, lo más probable es que Elon Musk sea dueño del original, motivo suficiente para que hayan quedado obligados a modificarlo.

La aplicación ya está disponible para usuarios de Android y Apple en las respectivas tiendas, con el nombre "Divine Video". Por el lado de aquellos usuarios que ya tenían cuenta en Vine, desde el sitio web oficial informaron que están trabajando en un sistema para la recuperación de los mismos, aunque aún no está disponible.

