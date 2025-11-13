El sentido adiós de Gerardo Romano a Jorge Lorenzo: "Murió un hombre de otra época" El reconocido actor se lamentó por la muerte de su compañero de la serie El marginal y lo llenó de elogios por su forma de ser.







Gerardo Romano y Jorge Lorenzo dieron vida a Antín y Capece en El marginal﻿. Redes sociales

El actor Gerardo Romano se lamentó por la muerte de su compañero de la serie El marginal y compartió un sentido adiós a Jorge Lorenzo, quien fue su compañero en el éxito de Netflix durante muchos años y fueron quienes se encargaron de dar vida a los icónicos personajes Antín y Capece.

En diálogo con el portal Teleshow, el actor confesó: "Ayer me enteré, me llamó Elena, una amiga suya, y me contó. Estoy muy triste porque era un tipo buenísimo. Era un señor travieso... Lo conocí en El marginal". Con estas palabras, evidenció su cercanía a Lorenzo y dejó en claro que dejará un vacío muy grande en su futuro.

"Era un tipo muy sereno, muy tranquilo. Buen compañero. Muy buen tipo, muy buena persona. No parecía una persona de esta época, de esta sociedad. Pedazo de alma. Tranquilo. Respetuoso. Murió un hombre de otra época", concluyó Romano. Así, expuso todo el cariño que tuvo, tiene y tendrá por quien fuera su compañero de serie El marginal (2016-2022) y En el barro (2025).

Gerardo Romano despedida Jorge Lorenzo Gerardo Romano despidió a Jorge Lorenzo con una escena de El marginal. Captura Instagram A través de su cuenta de Instagram, Gerardo Romano utilizó sus historias para recordar a Jorge Lorenzo y decidió compartir una escena de En el barro. En la misma, ambos tuvieron sus habituales diálogos con excesos y se trató de una gran forma de despedir al personaje Capece, ya que no volverá en la segunda temporada a menos que ya estuvieran filmadas sus escenas.

Embed - en el barro on Instagram View this post on Instagram De qué murió Jorge Lorenzo, el querido actor que interpretaba a Capece en El marginal El mundo del espectáculo despide con tristeza a Jorge Lorenzo, un actor de enorme trayectoria en teatro, cine y televisión, que falleció a los 66 años. La noticia generó una gran conmoción entre colegas, amigos y seguidores que admiraban su talento y calidez.