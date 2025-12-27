Inflación, dólar y crecimiento: los principales puntos del Presupuesto 2026 que aprobó el Congreso

El proyecto logró luz verde en la Cámaras de Diputados y el Senado para llevarle tranquilidad al Gobierno, de cara a un año clave para Javier Milei luego de la victoria en los comicios legislativos nacionales de octubre. El contenido en materia de política fiscal, financiera y la proyección de la divisa estadounidense.

Luego de dos años sin poder lograrlo, el Gobierno finalmente pudo aprobar la Ley de Presupuesto y el presidente Javier Milei ya cuenta con los parámetros en material fiscal, financiera, inflación cotización del dólar y crecimiento del país, fijados para el 2026. Año clave para La Libertad Avanza tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

En la "ley de leyes" se prevé para 2026 un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, una inflación anual del 10,1%, una cifra interanual del 14% y un tipo de cambio oficial mayorista de $1.423 para diciembre , por debajo de la cotización mayorista actual.

Lo que marca un escenario económico bastante ambicioso en tiempos donde la vida diaria de los argentinos cada vez resulta más difícil, debido a la pérdida del poder adquisitivo en los salarios.

En materia inflacionaria, las proyecciones van a contramano de lo que marca el mercado: el Gobierno calcula una inflación interanual del 14%, mientras que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubica dicha variable en 20,2%.

En cuanto a subsidios, el Presupuesto 2026 reduce aún más la asistencia económica a la energía y transporte. Las transferencias a provincias, en tanto, se ajustan a los mecanismos automáticos vigentes y no incluyen incrementos discrecionales, un punto que generó críticas de legisladores provinciales.

El gasto social y previsional está contemplado dentro del marco fiscal establecido: el Gobierno sostuvo que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente y que los programas sociales se mantendrán dentro de las reglas presupuestarias ya definidas para el próximo año.

Presupuesto 2026: Educación, el área más afectada

El Presupuesto 2026 también incorpora una modificación estructural en materia educativa: deja sin efecto el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que establecía un piso de inversión equivalente al 6% del PBI.

De esta manera, para el próximo año, la función Educación y Cultura contará con asignaciones por $ 7,7 billones. Y si dicha cifra se ajusta por la inflación proyectada por el propio Gobierno, el resultado pasará a ser una contracción real del 1% en comparación con 2025 y un recorte mucho más profundo, del 47,7%, frente a los niveles de 2023.

Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones lo que refleja una caída del 7,2% en relación a 2025 y del 34,3% con respecto a 2023.

Los principales puntos del Presupuesto 2026