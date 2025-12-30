Tras su regreso a los escenarios, la Justicia evaluará si Pity Álvarez está en condiciones de afrontar el juicio Una junta médica analizará el desempeño del músico en el reciente y extenso show que brindó en Córdoba para determinar si su estado de salud le permite retomar el proceso legal por el homicidio cometido en 2018. + Seguir en







Cristian 'Pity' Álvarez tiene 53 años.

La Justicia evalúa si Cristian "Pity" Álvarez Congiu está en condiciones de afrontar el juicio oral y público por el crimen de Cristián Maximiliano Díaz. La revisión surge luego de que el músico regresara a los escenarios con un recital de más de tres horas ante 35.000 personas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, hecho que puso en duda la suspensión del proceso por presunta incapacidad.

Una Junta Médica tiene previsto reunirse el próximo 10 de febrero para definir el futuro de la causa, que actualmente se encuentra en suspenso. Los peritos utilizarán como material de prueba el comportamiento del artista durante su reciente presentación para establecer su estado psicofísico actual. “Van a analizar las imágenes del concierto y van a determinar si ese hombre puede o no ir a un juicio”, detalló el periodista Martín Candalaft en el canal América.

Durante el evento en Córdoba, efectivos policiales intentaron registrar el concierto por pedido de la fiscalía con el fin de obtener material fílmico para la causa. Sin embargo, según trascendió, el operativo se vio frustrado dentro de las inmediaciones del estadio cuando personal de seguridad o allegados al músico les quitaron las cámaras a los uniformados.

Pity Alvarez Kempes Álvarez enfrenta cargos por el homicidio ocurrido en 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano, además de los delitos de portación ilegítima de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas. El músico es señalado por disparar contra Díaz tras una discusión callejera, en un caso que conmocionó a la opinión pública.

El proceso judicial está bajo la órbita del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal es representado por el fiscal general Sandro Abraldes, quien impulsa la reanudación del juicio basándose en la aparente recuperación de las capacidades cognitivas y físicas del exlíder de Viejas Locas.