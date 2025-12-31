Qué dice la numerología sobre el 2026 y qué esperar para el año que llega Este 31 de diciembre marca el final de un ciclo y abre la puerta para nuevos comienzos. El año entrante aparece como una oportunidad para empezar de nuevo, redefinir prioridades y animarse a escribir un capítulo distinto. Por + Seguir en







La numerología anticipa que 2026 estará regido por la energía del Año Personal y Universal 1, un período asociado a los inicios, la acción y la posibilidad de abrir nuevos caminos. Conocé qué te deparará el año que comienza.

Tras ciclos marcados por cierres, revisiones y aprendizajes, este nuevo año se presenta como una etapa clave para sembrar proyectos que pueden desarrollarse durante los próximos nueve años.

En la numerología, el Año 1 simboliza el nacimiento de un ciclo. Es el momento de tomar decisiones, animarse a lo desconocido y asumir el liderazgo de la propia vida. La energía que predomina invita a dejar atrás la inercia y avanzar con determinación, aunque eso implique salir de la zona de confort.

Especialistas en esta disciplina señalan que 2026 será propicio para iniciar emprendimientos, cambiar de rumbo profesional, comenzar relaciones, mudarse o concretar ideas postergadas. La clave estará en la iniciativa personal: el Año 1 no favorece la espera, sino la acción consciente y el compromiso con los propios deseos.

Brindis - Fiestas de fin de año Freepik Sin embargo, también advierten que este período puede traer desafíos. Al tratarse de una energía intensa y pionera, es posible que surjan impulsos apresurados o decisiones tomadas sin suficiente planificación. Por eso, recomiendan combinar la valentía con la claridad de objetivos y evitar actuar solo por impulso.