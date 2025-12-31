31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Qué dice la numerología sobre el 2026 y qué esperar para el año que llega

Este 31 de diciembre marca el final de un ciclo y abre la puerta para nuevos comienzos. El año entrante aparece como una oportunidad para empezar de nuevo, redefinir prioridades y animarse a escribir un capítulo distinto.

Por
Qué dice la numerología sobre el 2026 y qué esperar para el año que llega

Qué dice la numerología sobre el 2026 y qué esperar para el año que llega

La numerología anticipa que 2026 estará regido por la energía del Año Personal y Universal 1, un período asociado a los inicios, la acción y la posibilidad de abrir nuevos caminos. Conocé qué te deparará el año que comienza.

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: la pequeña localidad que tiene balnearios refrescantes y playas de arena fina

Tras ciclos marcados por cierres, revisiones y aprendizajes, este nuevo año se presenta como una etapa clave para sembrar proyectos que pueden desarrollarse durante los próximos nueve años.

En la numerología, el Año 1 simboliza el nacimiento de un ciclo. Es el momento de tomar decisiones, animarse a lo desconocido y asumir el liderazgo de la propia vida. La energía que predomina invita a dejar atrás la inercia y avanzar con determinación, aunque eso implique salir de la zona de confort.

Especialistas en esta disciplina señalan que 2026 será propicio para iniciar emprendimientos, cambiar de rumbo profesional, comenzar relaciones, mudarse o concretar ideas postergadas. La clave estará en la iniciativa personal: el Año 1 no favorece la espera, sino la acción consciente y el compromiso con los propios deseos.

Brindis - Fiestas de fin de año

Sin embargo, también advierten que este período puede traer desafíos. Al tratarse de una energía intensa y pionera, es posible que surjan impulsos apresurados o decisiones tomadas sin suficiente planificación. Por eso, recomiendan combinar la valentía con la claridad de objetivos y evitar actuar solo por impulso.

Al sumar los dígitos del año 2026 (2 + 0 + 2 + 6), el resultado es 10, que a su vez se reduce a 1. A nivel colectivo, el Año 1 suele reflejar movimientos de renovación, nuevas propuestas y liderazgos emergentes. En lo personal, invita a preguntarse qué se quiere construir a largo plazo y qué pasos concretos dar para lograrlo.

Así, 2026 aparece como una oportunidad para empezar de nuevo, redefinir prioridades y animarse a escribir un capítulo distinto. Para la numerología, no se trata solo de un cambio de calendario, sino del inicio de un camino que marcará el rumbo de los años por venir.

Noticias relacionadas

Uno de los atrapantes rincones del río Mina Clavero.

Valle de Traslasierra: un destino único para poner el tiempo en pausa y recargar energías

Charcutería producida en el lugar, para llevar y también para servirla en sus platos.

Cuál es el restaurante que produce su propia charcutería y apuesta por una cocina de alta  calidad

Una cantina española que propone una experiencia de tapeo con vermut y sobremesas largas.

Dónde ir a tapear en Versalles: la nueva cantina española que se impone en el barrio

El sonido del agua y la tranquilidad del monte invitan a vivir una jornada inolvidable lejos de la rutina cotidiana.

Turismo en Córdoba: el pozo de agua maravilloso al que se puede llegar haciendo trekking

Atlántida forma parte de la reconocida Costa de Oro y se destaca por su cercanía con la capital uruguaya.

Cómo es Atlántida, la ciudad y balneario de Uruguay que se destaca para visitar en 2026

Villa Amancay, un rincón serrano para desconectar.

Turismo en Córdoba: el pueblito que está entre ríos y un arroyo cristalino

Rating Cero

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

Evangelina Anderson y una propuesta caliente a Ian Lucas.

Evangelina Anderson y una propuesta caliente que reavivó los rumores de romance con Ian Lucas

David Kavlin dejó un sentido mensaje.

David Kavlin dejó un conmovedor mensaje tras sufrir dos paros cardíacos: "Estoy vivo y con muchas ganas de vivir"

Maluma es un artista conocido del género urbano desde 2011. 

La increíble transformación de Maluma: así se veía antes y ahora

Evangelina Andreson junto a Majo Martino en tierras uruguayas. 

Evangelina Anderson llegó a Punta del Este para despedir el año y tiró una frase picante sobre quién la esperaba

últimas noticias

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Hace 24 minutos
¿Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado?

Por qué tirar sal a las brasas es más efectivo que sazonar la carne en un asado

Hace 24 minutos
Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

Hace 25 minutos
Este ritual se cumple porque no fuerza el deseo: lo enraíza. Marca un inicio de año más consciente, menos reactivo y más alineado con lo que realmente necesitás sostener.

Con la Luna en Tauro, este es el ritual de Año Nuevo que sí se cumple

Hace 26 minutos
play
El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Hace 26 minutos