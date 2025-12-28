Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 28 de diciembre

El dólar oficial viene de varias jornadas sin cambios. Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, en la que no hubo cambios intradiarios. Luego de la Navidad y de una jornada política donde el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026, el blue se ubica por encima de los $1.500 y el MEP pasó a ser el más barato del mercado.

En materia económica, el Gobierno venía de informar que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

En las últimas tres semanas, el Tesoro Nacional aceleró de manera significativa la compra de divisas y elevó sus depósitos en dólares en el Banco Central desde u$s97 millones hasta cerca de u$s2.000 millones.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial se encamina a un diciembre sin cambios acumulados. Pexels