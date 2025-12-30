30 de diciembre de 2025 Inicio
El S&P Merval en dólares volvió a caer y llegó al punto más bajo en seis días

Las acciones que más perdieron por el momento son las de Transener (-5%), después de que el Gobierno anunciara sus intenciones de privatizar la empresa de de transmisión de energía eléctrica. Mientras que en Wall Street el rendimiento se mantiene mixto.

Por
el riesgo país se ubica en torno a los 570 puntos básicos

el riesgo país se ubica en torno a los 570 puntos básicos

El S&P Merval en dólares volvió a caer durante este martes y llegó a su valor más bajo durante los últimos seis días, mientras que los ADRs se movieron de forma disar y los bonos en la divisa extranjera operaron de manera mixta en una jornada marcada por un mercado que monitorea de cerca cómo el Gobierno pagará los vencimientos de deuda del próximo mes de enero.

El dólar oficial cierra el año con una suba acumulada de más de $400.
En la plaza local la bolsa porteña cae 0,3% en pesos a 3.090.148,14 puntos y su contraparte en dólares descendieron 0,6% hasta su valor más bajo en seis jornadas. Hasta el momento, las acciones que más perdieron son las de Transener (-5%), luego de que el pasado lunes ya lo hiciera en un 9,2% a partir de las intenciones del Gobierno de privatizar la compañía de transmisión de energía eléctrica.

Por su parte, en el mercado de Nueva York los ADRs cotizan de manera mixta. Entre los que obtienen ganancias se destacan las de Irsa (+2,6%) y Cresud (+2%). Por otro lado, las que están a la baja son principalmente Grupo Supervielle (-1%) y el Banco BBVA (-0,6%).

En el segmento de renta fija, los títulos soberanos en dólares se dan vuelta, tras un inicio de rueda alcista, y pasan a exhibir una tendencia negativa. Las caídas más relevantes se ven en el Bonar AL29 (-0,7%), Bonar AE38 (-0,6%) y Bonar AL35 (-0,5%).

Esta jornada en el mercado se da en el marco de lo que significan las últimas horas de rueda financiera antes de cerrar el año y con los acreedores internacionales observando con atención de qué manera el Banco Central de la República Argentina (BCRA) hará para pagar los vencimientos de deuda del próximo mes de enero de unos u$s4.300.

En este contexto, el BCRA dijo en un comunicado publicado el lunes que el nivel de acceso a los mercados internacionales de deuda será clave en el año que está por comenzar para garantizar la estabilidad cambiaria, el programa de acumulación de reservas y futuras flexibilizaciones en el cepo para empresas.

Por último, el riesgo país se ubica en torno a los 570 puntos básicos, lo que significa que se mantiene estable con respecto al último lunes.

