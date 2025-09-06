6 de septiembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

En una jornada de sábado sin operaciones, la divisa oficial opera a los mismos valores del viernes: $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta. El blue se comercializa también por arriba de los $1.300.

Por
El Gobierno quiere llegar a octubre con el dólar controlado. 
Por otro lado, en cuanto a la cotización del dólar minorista, la divisa en el Banco Nación subió $5 y operó a $1.380; mientras que el blue se comercializó a $1.370.

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $326,52 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.344,41 para la compra y $1.386,80 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.350 para la compra y $1.370 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.355.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.794.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.387,05, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.385,35.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.391.

