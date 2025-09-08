8 de septiembre de 2025 Inicio
Se derrumban las acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país supera los 1000 puntos

Tras la derrota electoral de La Libertad Avanza, los mercados reaccionan con dudas sobre la estabilidad del plan económico del Gobierno. Los bonos en dólares mantienen una tendencia negativa.

Este lunes es una jornada caliente para el dólar y los mercados.

Tras la contundente derrota que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, los mercados reaccionan este lunes con dudas sobre la continuidad del plan económico del Gobierno: las acciones argentinas caen hasta 15% en Wall Street y el riesgo país supera los 1.000 puntos.

El primer indicio se vio este domingo, apenas conocidos los resultados, cuando el dólar cripto cotizó a un promedio de $1.440 e incluso llegó a tocar los $1.480, una importante suba respecto a los $1.380 del viernes. Si bien es un activo digital marginal para el mercado argentino, suele anticipar el pulso del dólar en el país.

Este lunes, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York muestran fuertes pérdidas. Las más importantes corresponden a Grupo Financiero Galicia (GGAL -15%), Edenor (EDN -13%), BBVA Argentina (BBAR -13%), Pampa Energía (PAMP -13%), Supervielle (SUPV -12,8%) y Banco Macro (BMA -12,24%).

También los bonos en dólares marcan una tendencia negativa: el Global 2035, el Global 2041 y el Global 2046 sufren una caída de hasta el 8%. El riesgo país, indicador medido por el banco JP Morgan, estaba por encima de los 900 puntos en las ruedas previas a la elección y, tras los resultados, supera los 1.000.

Este salto está en línea con lo que anticipaban los analistas en caso de que Fuerza Patria, tal como sucedió, superara a LLA por más de 10 puntos. Los mercados advierten que Javier Milei tendrá obstáculos para llevar adelante su plan económico y podría enfrentar problemas para pagar los vencimientos de deuda.

