Axel Kicillof, tras el triunfo en las elecciones bonaerenses: "Se castigó al gobierno de Javier Milei"

El mandatario provincial destacó el trabajo del peronismo en la conformación de las listas, aunque buscó poner paños fríos: "No es que ahora cambió todo, sigue gobernando La Libertad Avanza". También insistió en su llamado al diálogo con el Presidente: "Espero que tenga un gesto de sensatez, tiene la oportunidad de escuchar".

Axel Kicillof compartió las claves del triunfo electoral en la provincia de Buenos Aires de este domingo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló tras el contundente triunfo en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y analizó que una de las claves fue que "se castigó al gobierno de Javier Milei". Además, destacó el trabajo del peronismo en la conformación de las listas, aunque buscó poner paños fríos: "No es que ahora cambió todo, sigue gobernando La Libertad Avanza". También insistió en su llamado al diálogo con el Presidente. "Espero que tenga un gesto de sensatez, tiene la oportunidad de escuchar", sostuvo.

El mandatario conversó durante la mañana del lunes en Radio 10 con Jorge Rial, y compartió su impresión sobre las claves de la victoria. "Esto es ponerle un parate a esa tendencia autoritaria que muestra el gobierno de Milei. El mensaje de las urnas es en muchas dimensiones, caracterizo tres elementos", planteó.

"Uno, que la boleta de Fuerza Patria, que fue el resultado de una decisión creo que acertada y generosa de todos los sectores, nos permitió tener un instrumento para decirle al Presidente que así no. Dos, acá estamos haciendo un gobierno que es la contracara del de Milei, con la gente que valora la salud pública, la salud pública, la obra pública, la producción, el trabajo. Y por último, los intendentes del peronismo fueron determinantes para el desarrollo de la elección, mostraron que se puede gobernar de otra manera", enumeró el gobernador.

"Creo que se castigó, se repudió al gobierno de Milei y se avaló y acompañó lo que hizo el gobierno de la provincia. Ayer ganamos en 104 municipios, o sea que fue claramente un doble plebiscito de Nación y la provincia. Todo eso determinó un triunfo muy categórico, hace 20 años no se ganaba una elección intermedia. Es una vuelta de página para el peronismo", remarcó.

"Ahora el gobierno de Milei tiene que defender los puestos de trabajo, los salarios, la vida de la gente. Por un lado decían que había que hacer autocrítica y por otro decían que iban a ir a fondo. Si toma nota de lo de ayer debería ver que no se puede gobernar un país solo mirando variables financieras y solo favoreciendo a un pequeñísimo sector que para colmo ni siquiera vive en nuestro país", sostuvo Kicillof, y contó que le pidió al Presidente "que levante el teléfono y que tengamos una reunión".

El gobernador aclaró que "No es que ahora cambió todo: sigue gobernando Milei, necesitamos que modifique el rumbo". "Su responsabilidad es cuidar a la gente. No se puede gobernar con vetos y con decretos. Tiene que consensuar, no puede hacer lo que se le cante. Tiene que escuchar que sus políticas económicas están haciendo sufrir a millones de personas", enfatizó.

"Falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar una provincia, un municipio y hasta un club de barrio o una empresa es una tarea muy difícil con Milei como presidente. No conseguimos hablar con los funcionarios de las áreas del Gobierno nacional, o dicen 'hay que hablar con El Jefe, Karina'. ¿Quién la votó? Nadie", subrayó.

"Espero que Milei tenga un gesto de sensatez. Tiene la oportunidad de escuchar. Lo peor que podemos hacer ahora es transformar esto en más lío. Tiene que ver si puede parar la pelota y ordenar su gobierno. Vino a sacar la casta y tiene a cinco personas de apellido Menem, dos Caputo, a Bullrich", señaló.

"No quiero discutir Keynes contra Hayes, es una estupidez. Hay que ver cómo hacemos para que no se pierdan más fuentes de trabajo. Ayer ganamos la elección y yo podría haber dado cualquier discurso, estando casi autorizados, pero me parece que es importante dialogar con el Gobierno", concluyó Kicillof.

