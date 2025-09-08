Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie de solo 3 capítulos es furor en Netflix

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie es una opción imprescindible por su enfoque humano, calidad narrativa y profundidad social. Tiene 3 capítulos y es furor en Netflix.
Una propuesta documental con testimonios de periodistas, músicos, fotógrafos y sobrevivientes revive el drama del huracán Katrina y su impacto devastador en Nueva Orleans.
¿Buscás una opción emocionalmente intensa y reflexiva sobre uno de los desastres más devastadores de EE.UU.?. Con testimonios de sobrevivientes y autoridades, el relato revive los días clave del huracán priorizando el caos en la evacuación y los esfuerzos de rescate.
La producción fue ampliamente elogiada. Críticos coinciden en que Spike Lee aporta una potencia dramática y política única en el cierre de la trilogía sobre Katrina, precedida por When the Levees Broke e If God Is Willing. El tercer episodio, en particular, fue destacado como un testimonio visceral y profundo.
A veinte años del devastador paso del huracán Katrina, la serie documental Katrina: Contra viento y marea presenta una visión íntima y conmovedora de la tragedia. A través de los testimonios de sobrevivientes de Nueva Orleans, la producción refleja cómo ese desastre marcó vidas y expuso profundas desigualdades sociales y económicas.