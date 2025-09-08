Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie de solo 3 capítulos es furor en Netflix Una propuesta documental con testimonios de periodistas, músicos, fotógrafos y sobrevivientes revive el drama del huracán Katrina y su impacto devastador en Nueva Orleans.







¿Buscás una opción emocionalmente intensa y reflexiva sobre uno de los desastres más devastadores de EE.UU.?. Con testimonios de sobrevivientes y autoridades, el relato revive los días clave del huracán priorizando el caos en la evacuación y los esfuerzos de rescate.

La producción fue ampliamente elogiada. Críticos coinciden en que Spike Lee aporta una potencia dramática y política única en el cierre de la trilogía sobre Katrina, precedida por When the Levees Broke e If God Is Willing. El tercer episodio, en particular, fue destacado como un testimonio visceral y profundo.

Contra viento y marea Sinopsis de Katrina: Contra viento y marea, la miniserie tendencia en Netflix A veinte años del devastador paso del huracán Katrina, la serie documental Katrina: Contra viento y marea presenta una visión íntima y conmovedora de la tragedia. A través de los testimonios de sobrevivientes de Nueva Orleans, la producción refleja cómo ese desastre marcó vidas y expuso profundas desigualdades sociales y económicas.

Tráiler de Katrina: Contra viento y marea Embed - KATRINA: CONTRA VIENTO Y MAREA | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX Reparto de Katrina: Contra viento y marea Gralen Banks: Exdirector de Seguridad y Prevención de Pérdidas, Hotel Hyatt Regency, Residente del Distrito 13

Leanne Williams: Residente de Tremé, tenía 14 años cuando azotó Katrina

Katy Reckdahl: Periodista, Residente de Tremé

Mervin "Kid Merv" Campbell: Músico de jazz, Residente de Tremé

Soledad O’Brien: Periodista, Presentadora de CNN (2003-2013)

Marc H. Morial: Alcalde de Nueva Orleans (1994-2002)

Mitch Landrieu: Vicegobernador de Luisiana (2004-2010)

Shelton Shakespear Alexander: Poeta, Exresidente de la Parroquia de Saint Bernard

Chandra McCormick: Fotógrafa documental, Residente del Distrito 9