Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie de solo 3 capítulos es furor en Netflix

Una propuesta documental con testimonios de periodistas, músicos, fotógrafos y sobrevivientes revive el drama del huracán Katrina y su impacto devastador en Nueva Orleans.

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia es furor en Netflix.

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia es furor en Netflix.

Uno de los desastres naturales más grandes de la historia: esta miniserie es una opción imprescindible por su enfoque humano, calidad narrativa y profundidad social. Tiene 3 capítulos y es furor en Netflix.

En Netflix hay varios documentales basados en hechos reales
Un polémico documental de Netflix de solo 90 minutos sobre ciberacoso está siendo lo más visto: qué cuenta

¿Buscás una opción emocionalmente intensa y reflexiva sobre uno de los desastres más devastadores de EE.UU.?. Con testimonios de sobrevivientes y autoridades, el relato revive los días clave del huracán priorizando el caos en la evacuación y los esfuerzos de rescate.

La producción fue ampliamente elogiada. Críticos coinciden en que Spike Lee aporta una potencia dramática y política única en el cierre de la trilogía sobre Katrina, precedida por When the Levees Broke e If God Is Willing. El tercer episodio, en particular, fue destacado como un testimonio visceral y profundo.

Contra viento y marea

Sinopsis de Katrina: Contra viento y marea, la miniserie tendencia en Netflix

A veinte años del devastador paso del huracán Katrina, la serie documental Katrina: Contra viento y marea presenta una visión íntima y conmovedora de la tragedia. A través de los testimonios de sobrevivientes de Nueva Orleans, la producción refleja cómo ese desastre marcó vidas y expuso profundas desigualdades sociales y económicas.

Tráiler de Katrina: Contra viento y marea

Embed - KATRINA: CONTRA VIENTO Y MAREA | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Katrina: Contra viento y marea

  • Gralen Banks: Exdirector de Seguridad y Prevención de Pérdidas, Hotel Hyatt Regency, Residente del Distrito 13
  • Leanne Williams: Residente de Tremé, tenía 14 años cuando azotó Katrina
  • Katy Reckdahl: Periodista, Residente de Tremé
  • Mervin "Kid Merv" Campbell: Músico de jazz, Residente de Tremé
  • Soledad O’Brien: Periodista, Presentadora de CNN (2003-2013)
  • Marc H. Morial: Alcalde de Nueva Orleans (1994-2002)
  • Mitch Landrieu: Vicegobernador de Luisiana (2004-2010)
  • Shelton Shakespear Alexander: Poeta, Exresidente de la Parroquia de Saint Bernard
  • Chandra McCormick: Fotógrafa documental, Residente del Distrito 9
