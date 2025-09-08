IR A
Tom Holland lo impulsó y Marvel lo hará real: este es el pedido de los fans que será realidad en la próxima película de Spiderman

El actor que encarna a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel quiere que los fans estén contentos con el regreso de Spider-Man.

La perspectiva de Tom Holland sobre el tema no es, en absoluto, descabellada, y puede ser un reflejo de cómo Marvel ha perdido de vista a una parte de su público en los últimos años.

Marvel ya sufrió la filtración de varias fotos del set de Avengers: Doomsday.
Puede que el UCM se haya tomado un largo descanso en lo que respecta a Spider-Man, pero el trepamuros está listo para regresar al ruedo casi un lustro después de Spider-Man: No Way Home. Y es que puede que, en la ficción, Peter Parker lograse que todo el mundo se olvidase de él, pero en el nuestro, todos esperaban saber algo del Spider-Man del Universo más grande de los superhéroes.

Qué cambió hará Tom Holland junto a Marvel en la próxima película de Spiderman

Spider-Man: Brand New Day será ese esperado reencuentro con la iteración de Tom Holland en la gran pantalla, y está claro que el actor quiere que sea un evento especial que cuente con cierto grado de conexión entre él y los fans.

Tanto es así que una de sus obsesiones mientras preparaba la película, que dirigirá Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), ha sido sondear qué es lo que busca el fandom de una nueva película de Spider-Man.

En una entrevista con LADbible, Holland destaca que usó las ideas y teorías que rondan por internet para hacer sugerencias a Marvel Studios mientras se desarrollaba Spider-Man: Brand New Day: "Lo más divertido de esta última película ha sido diseñar el traje, formar parte del proceso y comprender lo que queríamos lograr.

He estado investigando activamente internet para comprender mejor qué esperan los fans de una película de Spider-Man, y ese ha sido mi motor en estas reuniones. Creo que los productores, a veces, estaban hartos de mí, pero me parece que es algo muy importante, porque hacemos estas películas para los fans".

La perspectiva de Tom Holland sobre el tema no es, en absoluto, descabellada, y puede ser un reflejo de cómo Marvel ha perdido de vista a una parte de su público en los últimos años.

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day ya está en marcha en Glasgow, Escocia, con vistas a su estreno en cines el 31 de julio de 2026.

