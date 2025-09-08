Tom Holland lo impulsó y Marvel lo hará real: este es el pedido de los fans que será realidad en la próxima película de Spiderman

El actor que encarna a Peter Parker en el Universo Cinematográfico de Marvel quiere que los fans estén contentos con el regreso de Spider-Man.

La perspectiva de Tom Holland sobre el tema no es, en absoluto, descabellada, y puede ser un reflejo de cómo Marvel ha perdido de vista a una parte de su público en los últimos años.

Puede que el UCM se haya tomado un largo descanso en lo que respecta a Spider-Man, pero el trepamuros está listo para regresar al ruedo casi un lustro después de Spider-Man: No Way Home . Y es que puede que, en la ficción, Peter Parker lograse que todo el mundo se olvidase de él, pero en el nuestro, todos esperaban saber algo del Spider-Man del Universo más grande de los superhéroes .

Spider-Man: Brand New Day será ese esperado reencuentro con la iteración de Tom Holland en la gran pantalla, y está claro que el actor quiere que sea un evento especial que cuente con cierto grado de conexión entre él y los fans.

Tanto es así que una de sus obsesiones mientras preparaba la película, que dirigirá Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos), ha sido sondear qué es lo que busca el fandom de una nueva película de Spider-Man .

En una entrevista con LADbible , Holland destaca que usó las ideas y teorías que rondan por internet para hacer sugerencias a Marvel Studios mientras se desarrollaba Spider-Man: Brand New Day : "Lo más divertido de esta última película ha sido diseñar el traje, formar parte del proceso y comprender lo que queríamos lograr.

He estado investigando activamente internet para comprender mejor qué esperan los fans de una película de Spider-Man, y ese ha sido mi motor en estas reuniones. Creo que los productores, a veces, estaban hartos de mí, pero me parece que es algo muy importante, porque hacemos estas películas para los fans".

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day ya está en marcha en Glasgow, Escocia, con vistas a su estreno en cines el 31 de julio de 2026.