Un polémico documental de Netflix de solo 90 minutos sobre ciberacoso está siendo lo más visto: qué cuenta







Un nuevo documental de Netflix ha captado la atención de miles de usuarios en todo el mundo. Con una duración de solo 90 minutos, "Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar" se ha posicionado rápidamente como uno de los más vistos en la plataforma.

Dirigido por Skye Borgman, conocida por sus trabajos en "Abducted in Plain Sight" y "Girl in the Picture", la producción aborda un caso real de acoso digital que conmocionó a la comunidad de Beal City, Michigan. El documental no solo expone el impacto del acoso digital en los jóvenes, sino que también invita a reflexionar sobre la confianza, la privacidad y las dinámicas familiares en la era digital.

Sinopsis de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, el documental furor en Netflix numero desconocido La historia sigue a Lauryn Licari, una adolescente de 13 años, y su entonces novio, Owen McKenny, quienes comenzaron a recibir mensajes anónimos con contenido explícito y amenazante.

Lo que parecía ser un caso común de ciberacoso escolar dio un giro inesperado cuando se descubrió que la responsable era la propia madre de Lauryn, Kendra Licari.

