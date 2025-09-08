IR A
Un polémico documental de Netflix de solo 90 minutos sobre ciberacoso está siendo lo más visto: qué cuenta

Con una narrativa que combina suspenso y emoción, se ha convertido en un referente para quienes buscan comprender las complejidades del ciberacoso y sus consecuencias.

Un nuevo documental de Netflix ha captado la atención de miles de usuarios en todo el mundo. Con una duración de solo 90 minutos, "Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar" se ha posicionado rápidamente como uno de los más vistos en la plataforma.

Te puede interesar:

Dirigido por Skye Borgman, conocida por sus trabajos en "Abducted in Plain Sight" y "Girl in the Picture", la producción aborda un caso real de acoso digital que conmocionó a la comunidad de Beal City, Michigan. El documental no solo expone el impacto del acoso digital en los jóvenes, sino que también invita a reflexionar sobre la confianza, la privacidad y las dinámicas familiares en la era digital.

Sinopsis de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, el documental furor en Netflix

numero desconocido

La historia sigue a Lauryn Licari, una adolescente de 13 años, y su entonces novio, Owen McKenny, quienes comenzaron a recibir mensajes anónimos con contenido explícito y amenazante.

Lo que parecía ser un caso común de ciberacoso escolar dio un giro inesperado cuando se descubrió que la responsable era la propia madre de Lauryn, Kendra Licari.

Tráiler de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso

Embed - NUMERO DESCONOCIDO: FALSA IDENTIDAD | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 29 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Número desconocido

  • Lauryn Licari
  • Owen McKenny
