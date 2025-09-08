8 de septiembre de 2025 Inicio
Inflación en CABA: se desaceleró a 1,6% en agosto, pero acumula 20% en lo que va del año

Los seguros y servicios, los productos de cuidado personal y el transporte fueron los servicios que más crecieron en el octavo mes del año.

Por
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires tuvo una sentida desaceleración en comparación al último mes y en agosto alcanzó el 1,6%. De esta manera, en lo que va del año acumula una suba del 20%, mientras que el número interanual alcanza el 37,4%.

Según informó la Dirección de Estadística porteña, el incremento estuvo impulsada por el 5,7% de los servicios financieros, el transporte con un 3%, la salud (2,1%) y gastos en viviendas.

Además, se detalló que los alimentos tuvieron un incremento 1%, por debajo del promedio y al interior de la muestra las principales subas se dieron en pan y cereales (2,2%) y Frutas (5,5%). En sentido contrario, se destacó Verduras, tubérculos y legumbres (-1,2%).

La variación de los precios en la ciudad de Buenos Aires muestra un traslado parcial de la suba del dólar. Esta primera foto oficial es un buen dato para el gobierno, dado que el miércoles se da a conocer la inflación a nivel nacional.

Inflación CABA Agosto 2025

Los incrementos del mes de agosto en CABA

Transporte tuvo un alza de 3% debido a las subas en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los automóviles, según el informe oficial.

Por su parte, la suba en salud estuvo impactada por aumentos en medicamentos y subas en prepagas. El gasto para mantener una vivienda se incrementó 1,9% por las subas en las tarifas de los servicios públicos.

Por su parte, educación mostró un avance de 1%, recreación y cultura 1,2%. El mismo porcentaje se incrementó restaurants y hoteles. El ingreso de importados hizo que la indumentaria tuviera una baja de 0,4%.

Otros de los rubros que tuvieron un pequeño incremento, por debajo del índice general fueron: restaurantes y hoteles (1,2%); recreación y cultura (1,2%); información y comunicación (1,2%); educación (1,0%); alimentos y bebidas no alcohólicas (1,0%); equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9%). Además, el apartado prendas de vestir y calzado retrocedió 0,4%.

