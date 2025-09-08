Tras los rumores de separación de Nicki Nicole, un compañero de Lamine Yamal difundió una reveladora foto

El futbolista y la cantante habían confirmaron su romance en el día del cumpleaños número 25 de la argentina, pero en los últimos días surgieron versiones de una ruptura e infidelidad.

Lamine Yamal mostró que tiene como pantalla de su celular una foto con Nicki Nicole

En medio de los rumores de infidelidad y separación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole, un compañero de la Selección de España del juvenil reveló cómo está atravesando los días el deportista y cuál es su estado sentimental actual.

Es que, a dos semanas de haber confirmado el romance, justo en el día del cumpleaños de la argentina , comenzó a trascender que la parejita finalmente le puso fin a la relación en medio de algunas polémicas por terceros en discordia.

Sin embargo, ahora parece que el propio futbolista de Barcelona desechó cualquier tipo de comentario negativo respecto a su noviazgo con la rosarina y se muestra más enamorado que nunca.

Después de la goleada de España frente a Turquía por 6 a 0 en la segunda fecha de las Eliminatorias de Europa, Nico Williams mostró un poco de la intimidad del vestuario junto a su compañero Lamine donde lo filmó y se lo veía sonriéndole al celular.

“¿Por qué sonríes, bro? ¿ Por qué le sonríes al móvil, hermano?”, le señaló Williams, mientras Yamal esbozaba una tímida y vergonzosa sonrisa. Pero, rápidamente, en vez de contestar directamente, decidió mostrar su celular.

Lo primero que hizo fue bloquear el teléfono, para rápidamente demostrar la imagen de fondo de pantalla que tenía en su teléfono: una foto en el que se lo ve sin remera y con Nicki Nicole abrazándolo desde atrás haciendo señalas con la mano.

En ese instante, Lamine envió un beso a la cámara. “Mi chaval está in love”, escribió Nico en la historia, negando todo tipo de rumores de separación.

Embed | Nico Williams via IG, on Lamine Yamal using Nicki Nicole as his phone wallpaper: “My son is in love.” pic.twitter.com/cn1PIRcTfm — forblaugrana (@forblaugrana) September 7, 2025

La costumbre de Lamine Yamal de tener una foto de Nicki Nicole en el teléfono

Cuando aún no estaba confirmado su relación, varios se dieron cuenta que Lamine Yamal había dejado en evidencia que estaba en pareja con la argentina Nicki Nicole.

Es que, además de contar con la presencia de la rosarina en agosto pasado durante la goleada del Barcelona por 5 a 0 a Como en el estadio Johan Cruyff, hubo más evidencias de lo que daba por confirmado el romance con el futbolista.

Previo al encuentro, otra foto dejó en evidencia a la estrella del conjunto Culé: al bajar del micro, Yamal llevaba su celular en la mano y la pantalla quedó en modo visible y quedó expuesto que tiene una foto de la artista como fondo de pantalla.

Lamine Yamal celular Nicki Nicole

La confirmación del romance llegó el pasado 25 de agosto, durante el cumpleaños número 25 de Nicole y tras un mes en los que existieron diversas coincidencias entre ambos: la rosarina lo celebró en España y ambos publicaron en sus redes una tierna foto donde se los ve rodeados de una torta, pétalos de rosas y globos.