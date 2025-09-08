Tras la derrota en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno se reúne en Casa Rosada Javier Milei convocó a todo su Gabinete y encabezará un encuentro en el que buscará delinear los pasos a seguir en una jornada caliente en los mercados y el dólar. Hay expectativas por posibles anuncios luego de la estrepitosa caída electoral. Por







Los ministros ya habían acompañado a Milei en el escenario del búnker en Gonnet.

Tras la derrota electoral de este domingo en la provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por casi 14 puntos a La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para definir los pasos a seguir en una jornada caliente para el dólar y los mercados.

El encuentro fue convocado para las 9:30 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada y se espera que estén presentes casi todos los ministros. El eje principal será analizar los resultados de los comicios, a los que el propio Milei definió como "una clara derrota", y repensar la estrategia de cara a octubre.

"Hoy los resultados no han sido positivos. Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo", sostuvo el mandatario este domingo por la noche en el búnker libertario. Varios de sus ministros lo acompañaron en el escenario: Patricia Bullrich (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Sin embargo, señaló que los porcentajes de 33,71% y 47,28% son "el piso para nosotros y el techo para ellos", respectivamente, y anticipó que sobre este piso "empezaremos a trabajar de cara al 26 de octubre". A pesar de que prometió una "profunda autocrítica", advirtió que "el rumbo no se va a modificar".

En el mismo sentido se expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no estuvo presente en el búnker pero minimizó el resultado a través de un posteo en X. "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario", afirmó.