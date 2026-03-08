8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de marzo

El oficial opera a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados.

Por
El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando subió $10 para terminar la semana con un alza de $15, entre altibajos por el conflicto bélico en Medio Oriente, que desató el valor del oro y petróleo.

El dólar oficial culminó la semana con subas. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de marzo

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.416, un 14% por arriba del límite superior de la banda cambiaria, con un volumen operado de u$s425 millones. El dólar blue se comercializa en torno a los $1.415 para la venta, mientras que en el plano bursátil, el dólar MEP cotiza en los $1.437.

Por su parte, el Banco Central extendió durante la semana la racha compradora de la divisa estadounidense y ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año. El pasado viernes adquirió divisas por u$s40 millones, en su 43ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.003 millones en el año, de los cuales u$s291 millones corresponden a marzo.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s90, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial cerró la semana con un alza de $15.

El dólar oficial cerró la semana con un alza de $15.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.416 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.865,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.477,18 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.437,53.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.439,50.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400.

El dólar volvió a subir: trepó por segunda semana consecutiva y tocó su pico en un mes

Los gurúes de la city pronosticaron una leve alza de la inflación en febrero.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para febrero

El dólar oficial atraviesa una semana de altibajos.

El dólar se mantuvo por encima de los $1.400 en una jornada de presión global

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.

El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

El gigante de Wall Street cerró su trade ganador en Argentina.

Alarma en la city: un peso pesado de Wall Street salió de los bonos argentinos

Rating Cero

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

últimas noticias

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

Hace 7 minutos
El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Hace 12 minutos
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Hace 33 minutos
Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Hace 45 minutos
play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Hace 50 minutos