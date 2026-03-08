Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de marzo

El dólar oficial tuvo una semana de altibajos en plena escalada del conflicto en Medio Oriente. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando subió $10 para terminar la semana con un alza de $15, entre altibajos por el conflicto bélico en Medio Oriente, que desató el valor del oro y petróleo.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $1.416, un 14% por arriba del límite superior de la banda cambiaria, con un volumen operado de u$s425 millones. El dólar blue se comercializa en torno a los $1.415 para la venta, mientras que en el plano bursátil, el dólar MEP cotiza en los $1.437.

Por su parte, el Banco Central extendió durante la semana la racha compradora de la divisa estadounidense y ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año. El pasado viernes adquirió divisas por u$s40 millones, en su 43ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.003 millones en el año, de los cuales u$s291 millones corresponden a marzo.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s90, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

