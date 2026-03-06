6 de marzo de 2026 Inicio
Sigue la racha compradora del Banco Central: ya acumuló u$s3.000 millones en lo que va del año

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 43ª jornada consecutiva y ya alcanzó el 30% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

La autoridad monetaria compra de manera ininterrumpida desde el 5 de enero.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s179 millones, a pesar de la desaceleración de compras semanales. Este viernes adquirió divisas por u$s40 millones, en su 43ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.003 millones en el año, de los cuales u$s291 millones corresponden a marzo.

El Banco Central definió la tasa de interés pasiva de los juicios laborales. 
Reforma laboral: el Banco Central estableció la nueva tasa de interés para actualizar las sentencias en los juicios laborales

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; así, las reservas brutas internacionales rompieron el techo de los u$s46.000 y se ubicaron en los u$s46.004 millones. La adquisición de este viernes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s3.000 millones, alcanzando el 30% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

