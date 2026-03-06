Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 6 de marzo El dólar mayorista registró el cierre más alto de las últimas tres semanas, mientras que el minorista subió $10 en Banco Nación en una semana atravesada por la guerra en Medio Oriente, con un crisis global que generó la suba en el petróleo y el oro. Por + Seguir en







El dólar oficial cerró la semana arriba de los $1.400. Pexels

El dólar minorista subió este viernes $10 y cotizó en Banco Nación a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, luego de una rueda de jueves alcista y una semana marcada aversión al riesgo global derivada del conflicto bélico en Medio Oriente, alcanzando su precio más alto en el último mes. En tanto, el dólar mayorista cerró en $1.416 (0.64%), a 14% del límite superior de la banda, con un volumen operado de u$s425 millones.

En contraste con el segmento oficial, el dólar blue se comercializó en torno a los $1.415 para la venta y $1.385 para la compra. Mientras que en el plano bursátil, el dólar MEP cotizó en los $1.437 mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó en los $1.477.

La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán impactó de lleno en los mercados energéticos. El cierre del estrecho de Ormuz y la paralización de grandes instalaciones empujan al gas europeo más de 70% en dos días y al Brent por encima de los u$s90, mientras que el dólar subió frente al euro, el yen y el franco suizo, impulsado por el aumento de los precios de la energía y las compras de activos de refugio.

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar cotiza arriba de los $1.400. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue cotizó a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.