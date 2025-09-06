IR A
IR A

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

Llegó un nuevo estreno estadounidense de 2025 a la gran N roja que no te podés perder. Una miniserie televisiva que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.

El catálogo de Netflix cada vez se agranda más y más, en los últimos meses de este año se han incorporado una impresionante cantidad de series y películas que atrapan a millones de suscriptores de todo el mundo, convirtiendo a esta popular plataforma de streaming en la más consumida a nivel mundial, la más exitosa de todas y la más elegida.

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
Te puede interesar:

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Ahora, llegó a la gran N roja un gran documental estadounidense de 2025, se trata de Katrina: Contra viento y marea, el mismo relata la famosa catástrofe del huracán que arrasó con todo y causó destrozos en todo el país EE.UU. En esta nota te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de septiembre, ya está disponible en este sitio web.

katrinaaaa

Sinopsis de Katrina: Contra viento y marea, la miniserie tendencia en Netflix

Miniserie de TV. 3 episodios. Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre. Es testimonio de su capacidad de resistencia y una dura llamada a la vigilancia y la preparación en un momento en que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes en todo el mundo.

katrina-contra-viento-y-marea

Tráiler de Katrina: Contra viento y marea

Embed - KATRINA: CONTRA VIENTO Y MAREA | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX

Reparto de Katrina: Contra viento y marea

El reparto de "Katrina: Contra Viento y Marea" incluye a Soledad O'Brien, Phyllis Montana LeBlanc y Shelton Alexander, según la miniserie de 2025 conocida por la que busca ser la serie original española de Movistar+. Para una telenovela mexicana llamada "Contra Viento y Marea" de 2005, los actores principales fueron Marlene Favela y Sebastián Rulli, junto a Azela Robinson, Ernesto D'Alessio, Beatriz Sheridan, Alberto Estrella y Kika Edgar.

katrina

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Las nuevas Películas que se suman al catálogo de Netflix
play

Este estreno con Christian Bale, Margot Robbie y hasta Taylor Swift llegó a Netflix y es sensación: de cuál se trata

Planeta solteros: Una aventura en Grecia es una comedia romántica polaca de 2025 donde las vacaciones de cinco amigos en Grecia se transforman en una aventura de detectives y ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata "Planeta Solteros: una aventura en Grecia", la película de comedia y un misterio extraño que es furor en Netflix

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

últimas noticias

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

Hace 8 minutos
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Hace 9 minutos
play
El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

Hace 9 minutos
Este electrodoméstico debe usarse con precaución.

El electrodoméstico que es muy peligroso para la salud: los motivos

Hace 10 minutos
Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Hace 11 minutos