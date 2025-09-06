Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos Llegó un nuevo estreno estadounidense de 2025 a la gran N roja que no te podés perder. Una miniserie televisiva que te mantendrá al filo del sillón de principio a fin.







Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.

El catálogo de Netflix cada vez se agranda más y más, en los últimos meses de este año se han incorporado una impresionante cantidad de series y películas que atrapan a millones de suscriptores de todo el mundo, convirtiendo a esta popular plataforma de streaming en la más consumida a nivel mundial, la más exitosa de todas y la más elegida.

Ahora, llegó a la gran N roja un gran documental estadounidense de 2025, se trata de Katrina: Contra viento y marea, el mismo relata la famosa catástrofe del huracán que arrasó con todo y causó destrozos en todo el país EE.UU. En esta nota te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te lo pierdas este fin de semana de septiembre, ya está disponible en este sitio web.

katrinaaaa Sinopsis de Katrina: Contra viento y marea, la miniserie tendencia en Netflix Miniserie de TV. 3 episodios. Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre. Es testimonio de su capacidad de resistencia y una dura llamada a la vigilancia y la preparación en un momento en que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes en todo el mundo.

katrina-contra-viento-y-marea Tráiler de Katrina: Contra viento y marea Embed - KATRINA: CONTRA VIENTO Y MAREA | DOCU-SERIE TRAILER ESPAÑOL | 27 Agosto/25 - NETFLIX Reparto de Katrina: Contra viento y marea El reparto de "Katrina: Contra Viento y Marea" incluye a Soledad O'Brien, Phyllis Montana LeBlanc y Shelton Alexander, según la miniserie de 2025 conocida por la que busca ser la serie original española de Movistar+. Para una telenovela mexicana llamada "Contra Viento y Marea" de 2005, los actores principales fueron Marlene Favela y Sebastián Rulli, junto a Azela Robinson, Ernesto D'Alessio, Beatriz Sheridan, Alberto Estrella y Kika Edgar.

katrina