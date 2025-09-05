Axel Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

En la previa a las elecciones legislativas bonaerenses, el gobernador cuestionó el plan de gestión del Presidente y resaltó la importancia de la presencia del Estado para garantizar obra pública, salud y educación.

