5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

En la previa a las elecciones legislativas bonaerenses, el gobernador cuestionó el plan de gestión del Presidente y resaltó la importancia de la presencia del Estado para garantizar obra pública, salud y educación.

Por

El gobernador criticó al Presidente.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se opuso al modelo de gestión del presidente Javier Milei y destacó la importancia de la presencia del Estado para garantizar el acceso a la salud y a la educación para la sociedad.

kicillof: milei quiere vender a la argentina como si fuera un auto usado
Te puede interesar:

Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Axel Kicillof: "Milei no está registrando el golpe"

Javier Milei criticó a Axel Kicillof.

El Presidente volvió a apuntar contra Kicillof y lo tildó de "inútil esférico"

play

Kicillof en Tigre: "La boleta de Fuerza Patria es la herramienta que más le va a doler a Milei"

play

Kicillof, sobre el acto de LLA en Moreno: "Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia"

play

Kicillof, sobre la decisión del Gobierno de intervenir el mercado de cambio: "Se hundieron, no flotan más"

Axel Kicillof: Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina.

Kicillof: "Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina"

Rating Cero

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: El más increíble.

La emoción del hijo de Flavio Mendoza al conocer a Lionel Messi: "El más increíble"

La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones.

Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones

La actriz es la protagonista de la serie de Netflix que produce Adrián Suar.

La dolorosa despedida que conmovió a Griselda Siciliani: "Te voy a extrañar"

El empresario quedó envuelto en una polémica tras un choque en Panamericana.

Denunciaron a Ricky Sarkany por amenazas e intimidación en la vía pública: qué dijo la víctima

Pampita sorprendió a todos con su anécdota junto a Robert De Niro.
play

Pampita confesó que Robert De Niro le dijo que no: "Lo entendí porque a mí me pasa"

Los Warren están de vuelta en la pantalla grande y se enfrentan a un caso más aterrador que nunca, con Patrick Wilson y Vera Farmiga de nuevo en sus icónicos papeles.

Llega El Conjuro 4 a los cines: ¿está a la altura del terror de sus antecesoras?

últimas noticias

Continúa las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Continúan las alertas por temperaturas extremas y heladas: hasta cuándo dura el frío en Argentina

Hace 7 minutos
Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre.

Sin Colapinto, se corre la primera práctica libre del Gran Premio de Monza

Hace 16 minutos
play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

Hace 26 minutos
La imágen de un terrorista palestino que recorrió el mundo: 900 millones de persona lo vieron en vivo y en directo.

Múnich 1972: a 53 años de la masacre que cambió la historia olímpica

Hace 45 minutos
Las líneas 148 y 22 jestán de paro.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: qué líneas no funcionan

Hace 48 minutos