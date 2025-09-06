Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata La noticia gira en torno a un aspecto íntimo de su vida que hasta ahora se mantenía en privado. Conocé los detalles.







Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Hollywood siempre está lleno de historias que captan la atención del público, y algunas actrices se destacan no solo por su talento, sino también por la cobertura mediática que generan sus vidas personales. Cada movimiento de estas figuras despierta interés entre fans y medios por igual.

Recientemente, surgió información que sorprende a quienes siguen de cerca la trayectoria de una de las artistas más vistas en los últimos años. Se trata de Sydney Sweeney, quin ha sido vista recientemente junto con un reconocido empresario influyente en la música.

Con quién está en pareja Sydney Sweeney y por qué es una sorpresa Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la atención de sus seguidores, ya que todo indica que podría estar en pareja. La actriz había sido vista en ocasiones anteriores con Scooter Braun, mostrando complicidad y alegría, aunque hasta el momento no se había confirmado el romance.

sydney sweeney redes sociales Un momento clave que avivó los rumores ocurrió en junio de este año, cuando fueron vistos paseando por Venecia. En redes sociales circulan videos de Sweeney con un vestido floral negro y Braun con un estilo discreto y gafas de sol. Lo que parecía una salida casual tras la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez terminó interpretándose como una confirmación implícita de su relación.

Fuentes cercanas señalan que la actriz está disfrutando esta nueva etapa, aunque ha decidido mantener cierta reserva sobre su vida sentimental. Por su parte, Braun también habría pedido a su círculo que no comenten públicamente sobre la relación.