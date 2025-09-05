$LIBRA: la comisión investigadora convocó al presidente de la Oficina Anticorrupción y le envió preguntas a Javier Milei

Alejandro Melik y otras tres personas deberán presentarse el martes a las 16. El Presidente tendrá tiempo hasta el próximo viernes para responder sobre las reuniones con Hayden Davis, Julián Peh y Mauricio Novelli, el origen del contrato del token y otros temas.

La comisión investigadora sobre la causa $LIBRA reinició su trabajo en la Cámara de Diputados y mostró los primeros resultados concretos. Tras definir su presidencia y reglamento, se confirmó la citación de cuatro personas para la próxima semana , incluyendo a dos especialistas y dos funcionarios. Además, se envió un requerimiento formal al presidente Javier Milei , solicitando información clave sobre el caso.

El diputado Maximiliano Ferraro , presidente de la comisión, anunció los avances a través de sus redes sociales. "Convoqué a la comisión para el próximo martes a las 16:00 horas. Se citaron a las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial, entre ellas el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik , quién se negó a recibirla y el oficial notificador debió fijar copia en la puerta", indicó el legislador de la Coalición Cívica en su cuenta de X.

Melik ya enfrenta una denuncia penal por parte de Ferraro por "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público" y "encubrimiento" por considerar que cerró de forma apresurada y premeditada la investigación que debía realizar la Oficina Anticorrupción (OA) por la estafa $LIBRA.

La situación de Melik es particularmente delicada, ya que la comisión aprobó la posibilidad de recurrir a la "fuerza pública para garantizar su comparecencia personal" en caso de que no se presente.

Según publicó Ámbito, los otros tres citados son Luis Villanueva , exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia en la OA; el jurista José Massoni , primer titular de la OA; y María Florencia Zicavo , extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) por la causa $LIBRA y actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.

COMISIÓN INVESTIGADORA $LIBRA Convoqué a la comisión para el próximo martes a las 16:00 horas. Se citaron a las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial, entre ellas el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quién se negó a recibirla y el…

Villanueva y Massoni fueron citados en calidad de especialistas, mientras que Zicavo, al igual que Melik, es una funcionaria del entorno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y podría aportar información sobre la breve duración de la UTI, que operó por solo tres meses.

El requerimiento a Javier Milei

Uno de los pasos más significativos de la comisión es el requerimiento formal enviado al presidente Milei, quien tiene un plazo de cinco días hábiles para responder (hasta el viernes 12 de septiembre), aunque hasta la fecha no respondió a solicitudes previas de la comisión.

El requerimiento al presidente Milei es exhaustivo y abarca varios puntos cruciales. Entre ellos, se solicita información sobre el "Origen del Contrato del Token $LIBRA", la "Omisión de Denuncia Penal" contra los involucrados en la estafa y las "Condiciones técnicas del proyecto".

Además, se le pide que aclare si posee billeteras virtuales, si firmó alguna "carta de intención" con los promotores de $LIBRA y detalles sobre las reuniones que mantuvo con Hayden Davis, Julián Peh o Mauricio Novelli en Tech Forum y en la Casa Rosada. La comisión también quiere que justifique sus declaraciones a medios internacionales, como Bloomberg, donde se refirió a $LIBRA como un proyecto de inversión para el país.

Quiénes podrían ser citados por la comisión investigadora de $LIBRA

A medida que avanza la investigación, la comisión podría ampliar la lista de citados. Entre los potenciales funcionarios que podrían ser convocados se encuentran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Además de los funcionarios, la comisión tiene en la mira a una variedad de actores clave en el caso. Los posibles convocados incluyen a Sergio Morales, asesor de la Comisión Nacional de Valores; el trader Mauricio Novelli; Manuel Terrones Godoy, organizador del Tech Forum; Demian Reidel, exjefe de Asesores, y Walter Kerc, el traductor de Hayden Davis, entre otros.

También podrían ser citados Jerónimo Walsh y Ariel Parkinson, socios de Mauricio Novelli; Roberto Silva, presidente de la CNV; Paul Starc, titular de la UIF; Giselle Castelnuovo, exsubsecretaría de Asuntos Políticos; y los empresarios Diógenes Casares y Charles Hoskinson.