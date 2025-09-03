El abogado analizó el volantazo del Gobierno en su plan económico y afirmó que "Caputo y Bausili lo hicieron mal a propósito", ya que "es un esquema económico que destruye a la economía real nacional".

En medio de una de las peores semanas para el Gobierno, Carlos Maslatón cargó con todo contra Javier Milei y su hermana Karina y analizó la medida de la intervención en el dólar. "Este tipo de planes siempre fracasan", afirmó.

El abogado habló con el equipo de Mañanas Argentinas por C5N y contradijo al Gobierno en torno a la política de "flotación de bandas", porque para él, el dólar "nunca flotó en realidad". A lo que pasó explicar que "la intervención en el mercado puede ser de muchas maneras... el Estado paga tasa de interés en pesos y todo es intervencionismo, que tiene un costo altísimo. Triplicaron la tasa de interés, atrasaron el dólar y finalmente el plan económico fracasó, está en caída".

Luego, el influencer político y económico aseguró que "este tipo de planes siempre fracasan, son planes antiliberales y anti mercado", y agregó: "Sumado a la corrupción, qué más te puedo decir... Espero una represalia electoral importante el domingo como en el mes de octubre para que cambien el rumbo". "No soy de los que cree que milei no debe ser destituido por juicio político. Déjenlos operar que se están hundiendo solos, son un desastre", afirmó.

Ya proyectando una derrota virtual el domingo y sobre cómo podrían afrontar el polémico lunes puertas adentro en La Libertad Avanza, Maslatón no descarta cambios en el gabinete. "No sé cómo va a hacer el cambio de gabinete si ocurriera. Milei vive en la ficción y cree que está todo bien. Cuando cancherea, se la cree genuinamente y combina el delirio mental con su desconocimiento económico".

En la misma línea, aseguró que " Santiago Bausili y Luis Caputo están tomando medidas desesperadas, alegar cansancio moral y se van a ir". " Es una incógnita lo que va a hacer Milei porque no está preparado mentalmente para la crisis que estamos viviendo y que va a ser cada vez peor. Dudo que un maquillaje ministerial pueda ocultar estas cosas", agregó y pronosticó: "Los efectos son inevitables, fuerte subida de los precios, caída del precio contra el dólar, licuación de deudas en dólares, y después del cimbronazo las cosas van a mejorar, pero Milei no está preparado para esto".

Carlos Maslatón afirmó que "Caputo y Bausili lo hicieron mal a propósito, es un esquema económico que destruye a la economía real nacional y por eso se está fundiendo todo el mundo, se benefician solo algunos". En ese sentido destacó que "los amigos de Caputo están de fiesta, pero tienen tienen el aviso: 'Te cubrimos la retirada vendiendo dólares, así que comprá dólares para que te rajes del país'. Se trata de una trama de alta corrupción financiera, cientos de veces más grande que Karina Milei robando con los medicamentos".

Para Carlos Maslatón, "el movimiento libertario ya no existe más"

El abogado aseguro que "el movimiento libertario ya no existe más" y dio sus motivos para ratificar su afirmación: "Tienen una militancia quebrada porque quienes les dijeron que no eran corruptos se dedican sistemáticamente a robar públicos a través de compras y contrataciones. El que va al acto es funcionario. Era gente convencida de que no iban a robar más, pero el sector ólítico está muy sensible al afano".

"Karina y Javier Milei, los que armaron esto, nada de justificarlos, trabajaron con total impunidad durante casi dos años. Las cosas saltan algún día... Este tipo Spagnuolo quizá no le dieron lo que habían prometido, no es un agente ruso ni nada, que se le haya quebrado alguien tan importante significa que algo pasó", apuntó.

Para Maslatón, "no hay perdón para Javier Milei", por eso señaló: "El anuncio de Quirno es la confirmación de lo que venían haciendo. Fue un quiebre simbólico oficial, yo recibo repercusiones de militantes indignados. Debe tener 1/10 de defensa de lo que tenía tiempo atrás. Cuando a tu partido político lo agarran robando, no hay vuelta atrás, sumado al fracaso económico, para mí van a ser golpeados el domingo en las urnas".