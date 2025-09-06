Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso. Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo no solo por sus espectaculares títulos de películas y series, sino también por sus atrapantes documentales. En este caso, el pasado 29 de agosto lanzó Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar (Unknown Number: The High School Catfish), una producción sobre una perturbadora situación de ciberacoso contra una pareja de adolescentes.

En Beal City, Michigan, una serie de mensajes anónimosdesencadenó un escándalo a nivel nacional. Dirigido por Skye Borgman, presenta una reconstrucción detallada sobre cómo dos adolescentes, Lauryn Licari y su entonces novio, Owen McKenny, fueron víctimas de un hostigamiento digital que expuso las vulnerabilidades y los límites de la confianza en un entorno escolar y familiar.

El caso comenzó en octubre de 2020, cuando Lauryn y Owenrecibieron los primeros mensajes desde un número desconocido. El contenido inicial sugería una posible ruptura amorosa, con textos como “Hola, Lauryn, Owen está rompiendo contigo”. La pareja lo ignoró, y a pesar de que los mensajes cesaron por un año, volvieron más amenazantes y con una frecuencia de 40 o 50 diarios.

numero desconocido La situación no solo generó sospecha entre todo el entorno, sino que generó una presión psicológica sobre la pareja. El acoso duró dos años, y a medida que los chicos tomaban decisiones, los mensajes empeoraban aún más, hasta que se conoció la verdad.

Netflix: sinopsis de Número desconocido Una adolescente y su novio comienzan a recibir mensajes vulgares e insultantes en sus móviles, generando miedo, incomodidad e inseguridad en la pareja. A medida que intentan descubrir la identidad del remitente y los motivos detrás de los ataques, la tensión crece.

Este documental, lleno de giros inesperados, explora el impacto del acoso digital y la invasión a la privacidad, llevando al espectador a un sorprendente desenlace que revela la verdad detrás de los mensajes y las complejas emociones que genera.

