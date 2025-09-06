6 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

En una final para el infarto, Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en dobles

La pareja de dobles conformada por el argentino y el español se quedó con su segundo título Grand Slam del año al vencer a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.

Por
El festejo de Zeballos y Granollers.

El festejo de Zeballos y Granollers.

La pareja de dobles conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers alcanzó un hito histórico al coronarse campeona del US Open, logrando así su segundo título de Grand Slam, tras vencer en la final a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.

Sinner y Alcaraz escriben la nueva historia.
Te puede interesar:

El adiós del Big 3 y la nueva hegemonía: Sinner-Alcaraz, el gran duelo de la final del US Open

Este triunfo los consolida como una de las duplas más destacadas del circuito (en junio se habían consagrado en Roland Garros), inscribiendo sus nombres en la prestigiosa historia de este deporte. El partido, que se disputó en el icónico Arthur Ashe Stadium, fue un verdadero espectáculo de estrategia y habilidad, decidido por márgenes mínimos.

El camino hacia la gloria no fue fácil. Zeballos y Granollers protagonizaron una batalla épica que se extendió a tres sets. La paridad fue una constante, con solo dos quiebres de saque en todo el encuentro, lo que subraya la solidez de los servicios de ambos equipos. La tensión en la cancha era palpable, y cada punto parecía crucial en la definición del encuentro.

El primer set comenzó con una absoluta igualdad hasta el octavo juego, donde la dupla europea consiguió el primer y único quiebre de esa manga, tomando la delantera con un 6-3. Durante este periodo, ambos equipos mostraron una gran fortaleza en sus servicios, sin conceder oportunidades de quiebre. Los británicos capitalizaron una de las pocas oportunidades que tuvieron, ganando así la ventaja inicial en el partido.

A pesar de haber perdido el primer set, la dupla hispanohablante demostró su resiliencia. El segundo set fue una continuación de la paridad, con ambas parejas manteniendo sus servicios. A lo largo de la manga, Zeballos y Granollers tuvieron que enfrentar tres oportunidades de quiebre, pero lograron defenderlas exitosamente. La falta de quiebres llevó la manga a un decisivo tiebreak, en el que Zeballos y Granollers elevaron su nivel de juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964385870942724589&partner=&hide_thread=false

Con un solo miniquiebre, tomaron el control y se llevaron el set, forzando un tercer y definitivo parcial. Este momento fue crucial, ya que les permitió recuperar el impulso y llevar la definición del partido al set final, demostrando su capacidad para competir bajo presión y reponerse a la adversidad.

El tercer set fue un clímax emocionante. Los campeones se encontraron al borde de la derrota, enfrentando tres match points en contra. Sin embargo, en un despliegue de nervios de acero, lograron revertir la situación, ganando seis puntos consecutivos. Esta remontada les permitió no solo igualar el marcador, sino también quebrar el servicio de sus rivales, lo que finalmente les dio la oportunidad de cerrar el partido con su propio saque y sellar su victoria por 7-5.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/usopen/status/1964398086769287234&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Francisco Cerúndolo clasificó a segunda ronda del US Open.

US Open 2025: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry pasaron a segunda ronda

Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.
play

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario

El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel.

Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1

Pekerman es el DT más exitoso en la historia de los Mundiales juveniles.

Este será el líder de la Selección argentina tras el retiro de Messi, según Pekerman

Briatore habló de Colapinto.

El guiño de Briatore para la continuidad de Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

No levantarán la clausura hasta que se cumplan las garantías mínimas.

El fiscal de la causa de Independiente exigió un acuerdo con Aprevide para levantar la clausura del estadio

Rating Cero

Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

La influencer se negó a hablar del compromiso de su expareja con la cantante.

Cómo reaccionó Cami Homs para no tener que hablar de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No sé..."

De qué se trata este impactante documental sobre ciberacoso.
play

Es un perturbador documental de Netflix y está basado en un caso real: lo tenésque ver

Romances confirmados: ¿Quiénes son y por qué están en la lista de figuras más comentadas?

Es una de las actrices más vistas en Hollywood en los últimos años pero se reveló que está en pareja: de quién se trata

El estreno de Aema refleja cómo las series de Netflix continúan ganando relevancia en el público occidental y especializado.
play

Está en Netflix, tiene 5 capítulos y es de las miniseries más resonantes del catálogo

 Los habitantes de Nueva Orleans comparten sus historias con sus propias palabras, desde cómo fue sobrevivir al huracán Katrina hasta cómo la ciudad y sus vidas han cambiado para siempre, una miniserie que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Con solo 3 capítulos: Netflix estrenó Katrina, contra viento y marea, el documental que sorprende a todos

últimas noticias

play

Ani-Con 2025: cómo es el festival más grande de animé y cultura japonesa en Argentina

Hace 10 minutos
play

Video: manejaban borrachos y chocaron contra los surtidores de una estación de servicio

Hace 1 hora
Mauro Icardi en el auto siniestrado en Estambul.

Video: así quedó el auto de lujo de Mauro Icardi tras un choque

Hace 1 hora
play
Vélez alcanzó su título número 19 en la historia del club.

Vélez campeón de la Supercopa Argentina: superó por 2-0 a Central Córdoba (SdE) en Rosario

Hace 1 hora
El neerlandés logró su 45ª pole con Red Bull, y superó a Sebastian Vettel.

Verstappen voló en Monza y realizó la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1

Hace 1 hora