En una final para el infarto, Zeballos y Granollers se consagraron campeones del US Open en dobles

El festejo de Zeballos y Granollers.

La pareja de dobles conformada por el argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers alcanzó un hito histórico al coronarse campeona del US Open, logrando así su segundo título de Grand Slam, tras vencer en la final a los británicos Neal Skupski y Joe Salisbury, por 3-6, 7-6 (4) y 7-5.

Este triunfo los consolida como una de las duplas más destacadas del circuito (en junio se habían consagrado en Roland Garros), inscribiendo sus nombres en la prestigiosa historia de este deporte. El partido, que se disputó en el icónico Arthur Ashe Stadium, fue un verdadero espectáculo de estrategia y habilidad, decidido por márgenes mínimos.

El camino hacia la gloria no fue fácil. Zeballos y Granollers protagonizaron una batalla épica que se extendió a tres sets. La paridad fue una constante, con solo dos quiebres de saque en todo el encuentro, lo que subraya la solidez de los servicios de ambos equipos. La tensión en la cancha era palpable, y cada punto parecía crucial en la definición del encuentro.

El primer set comenzó con una absoluta igualdad hasta el octavo juego, donde la dupla europea consiguió el primer y único quiebre de esa manga, tomando la delantera con un 6-3. Durante este periodo, ambos equipos mostraron una gran fortaleza en sus servicios, sin conceder oportunidades de quiebre. Los británicos capitalizaron una de las pocas oportunidades que tuvieron, ganando así la ventaja inicial en el partido.

A pesar de haber perdido el primer set, la dupla hispanohablante demostró su resiliencia. El segundo set fue una continuación de la paridad, con ambas parejas manteniendo sus servicios. A lo largo de la manga, Zeballos y Granollers tuvieron que enfrentar tres oportunidades de quiebre, pero lograron defenderlas exitosamente. La falta de quiebres llevó la manga a un decisivo tiebreak, en el que Zeballos y Granollers elevaron su nivel de juego.

We are going the distance in the men's doubles final

Granollers/Zeballos come from a mini-break down to steal the second set tiebreak.



Con un solo miniquiebre, tomaron el control y se llevaron el set, forzando un tercer y definitivo parcial. Este momento fue crucial, ya que les permitió recuperar el impulso y llevar la definición del partido al set final, demostrando su capacidad para competir bajo presión y reponerse a la adversidad. El tercer set fue un clímax emocionante. Los campeones se encontraron al borde de la derrota, enfrentando tres match points en contra. Sin embargo, en un despliegue de nervios de acero, lograron revertir la situación, ganando seis puntos consecutivos. Esta remontada les permitió no solo igualar el marcador, sino también quebrar el servicio de sus rivales, lo que finalmente les dio la oportunidad de cerrar el partido con su propio saque y sellar su victoria por 7-5.

Granollers and Zeballos clinch the US Open 2025 doubles title, edging past Salisbury/Skupski in a thrilling three-set battle!