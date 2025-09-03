3 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Intervención en el mercado de cambios: el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre"

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que "no hay ninguna rotura del esquema cambiario", sino intervenciones del Tesoro para "prevenir períodos de falta de liquidez". "Habrá volatilidad, pero vamos a dar la batalla", sostuvo.

Por
Caputo y Quirno

Caputo y Quirno, las cabezas del plan económico del Gobierno.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que la decisión del Tesoro de intervenir en el mercado libre de cambios no implica "ninguna rotura del esquema cambiario" sino participaciones puntuales para "prevenir períodos de falta de liquidez", y anticipó que el Gobierno se prepara para un escenario inestable "hasta fines de octubre".

Te puede interesar:

La advertencia de Maslatón sobre la intervención en el dólar: "Este tipo de planes siempre fracasan"

"Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos. Hemos visto en las últimas semanas una secuencia de acciones premeditadas para generar incertidumbre en la gente", sostuvo.

Según explicó, el equipo económico identificó "situaciones puntuales" como la de "un banco de origen chino" que "el lunes, durante dos horas, con u$s30 millones levantó el precio del dólar $40". "Vamos a participar activamente para, justamente, prevenir esos períodos de falta de liquidez que generan mayor incertidumbre", señaló en A24.

"Acá no hay ninguna rotura del esquema cambiario ni del esquema de bandas. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda y vendiendo en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", afirmó Quirno. También reveló que el anuncio fue hecho con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pablo Quirno
Quirno responsabilizó a la oposición por la incertidumbre económica.

Quirno responsabilizó a la oposición por la incertidumbre económica.

"La política cambiaria está muy clara. Nosotros hemos visto una situación puntual de liquidez en la cual estamos administrando a partir de nuestros recursos: no son las reservas, no son fondos del FMI. No estamos buscando un tipo de cambio ni un resultado, estamos generando situaciones de liquidez", insistió.

Respecto a la suba de tasas, Quirno sostuvo que "son hijas también del conflicto político, porque el conflicto político genera incertidumbre". "Lo que está haciendo el Congreso constantemente es tratar de atacar el centro del programa económico. Nosotros no vamos a permitir estos intentos de desestabilización de la oposición", advirtió.

"Tenemos que prepararnos para que esto continúe hasta fin de octubre, producto de la incertidumbre generada por la oposición. Esta no es la primera vez que lo hacen. Estamos tratando de generar una macro sólida. No caigamos en la trampa de esta gente que lo único que le interesa es hacer daño", agregó.

"Los períodos de incertidumbre hacen que todo el mundo sea más conservador y se retraigan el consumo y la inversión. Nosotros creemos que es por un período acotado, circunstancial. No hay forma de que nos volteen. Habrá volatilidad, generarán estas operaciones truchas, pero estamos preparados para dar la batalla", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar reaccionó a la intempestiva jugada del Gobierno.

Expectativa por el valor del dólar tras la primera intervención del Gobierno en el mercado de cambios

El Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre con un dólar estable.

Qué busca el Gobierno con la intervención en el mercado en medio de la presión cambiaria

play

En medio de la disparada del dólar, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado de cambios

El dólar oficial comenzó la semana con un fuerte salto.

Primera jornada del dólar tras el anuncio de la intervención: cayó $10 en Banco Nación y se alejó de los $1.400

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial cerró a casi $1.400 en el inicio de la semana y se acercó al techo de la banda

El dólar oficial trepó $24 durante la semana.

Tras semanas de alta tensión, el dólar cerró agosto más cerca de los $1.400 y tampoco acompaña al Gobierno

Rating Cero

Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Columbus, el director de los cuatro fantásticos que fue despedido y a su vez, manifestó no querer saber más nada con Marvel.

Estaba en Los 4 Fantásticos antes de Marvel pero hizo una crítica y lo despidieron: de quién se trata

El elegante look que mostró Evangelina Anderson en sus redes sociales.

El look total black de Evangelina Anderson: su hermoso vestido lencero

El club del crimen de los jueves, una película estadounidense que ya está disponible en Netflix y es furor.
play

De qué se trata El club del crimen de los jueves, la película que la está rompiendo en Netflix

María Becerra se sumará a La Voz.

María Becerra se sumará a La Voz España: cómo será su participación en el programa

últimas noticias

play
La rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: la reconocida actriz y empresaria, compartió con sus seguidores su hábito de cuidado facial.

Esta rutina de skincare de Jessica Alba está dando que hablar: qué debés saber antes de implementarla

Hace 17 minutos
Messi anunció que frente a Venezuela será su último partido por Eliminatorias de loca, ¿y definitiva?

¿Partido despedida en Eliminatorios con la Selección? Messi no viajaría para jugar frente a Ecuador

Hace 17 minutos
Los trabajadores de ARCA informaron que estarán atentos a ciertos aspectos puntuales este mes

ARCA busca detectar inconsistencias en el monotributo: qué debés saber

Hace 17 minutos
Lionel Messi sorprendió a Nico Vázquez en el teatro. 

La intimidad de la visita de Messi a Nico Vázquez, tras su separación de Gimena Accardi

Hace 27 minutos
Luck Ra eliminó a un participante y fue señalado.

Polémica en La Voz Argentina: Luck Ra eliminó a un participante y las redes sociales estallaron

Hace 36 minutos